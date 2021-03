Giuseppe Candela per Dagospia

DIACO PASSA DA RTL 102.5 A RADIO 2. "IO E TE" NON TORNA NELL'ESTATE DI RAI1

Nelle scorse settimane Pierluigi Diaco ha annunciato il suo addio a Rtl 102.5. Stando a quanto apprende Dagospia continuerà a lavorare in radio con un passaggio a Radio 2, emittente con cui ha già collaborato agli inizi della sua carriera. Nei giorni scorsi avrebbe incontrato il Direttore Radio Rai Roberto Sergio, per lui un programma nella fascia serale già da questa estate, magari ispirato alla trasmissione "Ti sento" in onda su Rai 2.

Titolo che dovrebbe tornare in autunno, Diaco, reduce da numerose polemiche, non sarà invece riconfermato con "Io e te" nel pomeriggio estivo della prima rete del servizio pubblico. Come già accennato da Dagospia, anche per ragioni di costi, si punterà su una versione allungata di Estate in Diretta, con una prima parte prevista alle 14 e una seconda dopo il Tg1 del pomeriggio.

IL MINISTRO FRANCESCHINI "PAZZO" DI LEONARDO

La serie di Rai dedicata al genio Leonardo ha suscitato molte polemiche ma ha anche ottenuto ottimi ascolti (7 milioni e il 28% di share). Un successo celebrato, a sorpresa, con grande entusiasmo da Dario Franceschini: "Gli ascolti hanno premiato un’altra volta la scelta di unire storia, bellezza e Italia. Il successo di Leonardo un’altra indicazione per la Rai ad investire sempre di più in cultura, cinema, audiovisivo", ha twittato il ministro.

Un successo che ha reso felice molti al ministero della Cultura, sicuramente avrà gioito anche Salvo Nastasi, Segretario generale del dicastero guidato da Franceschini. Nastasi è sposato con Giulia Minoli, figlia di Giovanni Minoli e Matilde Bernabei, quest'ultima con suo fratello Luca a capo di Lux Vide. Proprio Lux Vide figura tra i produttori di Leonardo.

ILARIA D'AMICO E IL PROGRAMMA SCOMPARSO SU SKY

Ilaria D'Amico, dopo aver detto addio al calcio, aveva annunciato la partenza da gennaio 2021 di un nuovo programma informativo sempre su Sky. Quando aprile è alle porte il programma non ha debuttato e non è previsto a breve nei palinsesti della tv satellitare. Alcune idee sono però sul tavolo e saranno vagliate nei prossimi mesi.

GIRA VOCE

1) A Viale Mazzini hanno deciso di puntare con forza su Canzone segreta, lo show prodotto dalla Blu Yazmine di Dallatana e Canetta in onda su Rai1. Un sorprendente battage pubblicitario, la fuga dal sabato sera con spostamento al venerdì e non solo: il programma che si scontra con le repliche delle repliche di Ciao Darwin avrebbe costi molto importanti. Nei corridoi del quinto piano si parla di una cifra intorno al milione di euro a puntata per lo show che sta ottenendo ascolti non entusiasmanti. Sarà vero?

2) La presenza di Daniela Martani all'Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid. A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid.

LAPRESSE, BARBARA D'URSO, LE VOCI SU BELEN E LA ROTTURA

Come Dagoanticipato Barbara D'Urso non fa più parte dell'agenzia LaPresse. "L'arrivo di Belen Rodriguez avrebbe agitato la D'Urso, da qui la decisione di rompere con la società di Durante", questa voce circola da qualche giorno a Milano ma in realtà, stando alle nostre fonti, anche se le due signore non si amano, i motivi sarebbero diversi. La rottura, formalizzata da poco, risalirebbe nella sostanza a qualche mese fa, quando la Rodriguez non era ancora assistita da LaPresse. Al momento la conduttrice non si è affidata a una nuova agenzia.

INVASIONE LEGHISTA A ISORADIO (CON DIRETTRICE IN QUOTA SALVINI)

Nei mesi scorsi Angela Mariella è stata nominata in quota Lega alla direzione di Isoradio e nel nuovo palinsesto, oltre alla riconferma di Roberto Poletti, stimato da sempre negli ambienti del Carroccio, spiccano altri due nomi, in primis quello di Simona Arrigoni.

Il volto di 7 Gold, dopo un ruolo a La Vita in Diretta Estate e impegni come inviata su Rai2, condurrà su Isoaradio "Colazione da Simona", testimone di nozze del deputato leghista Liuni e stimata dall'europarlamentare salviniano Angelo Ciocca. Tra le novità spunta anche Monica Setta con il programma "Parla con lei", la conduttrice di Unomattina in Famiglia da tempo viene associata al partito leghista, il suo arrivo alla conduzione fu accolto tra le polemiche con l'etichetta sovranista, etichetta, va ricordato, che la Setta ha sempre rifiutato ricordando il suo curriculum.

COME SQUILLA IL TELEFONO DI IVA GARIBALDI!

"Non sottovalutate la forza di Iva, ormai ha imparato come si fa", dicono i beninformati nei corridoi di Saxa Rubra. Il telefono di Iva Garibaldi squilla moltissimo negli ultimi giorni. Diverse chiamate arrivano da Viale Mazzini perché per molto tempo ha gestito rapporti ed equilibri con vertici, direttori dei telegiornali e conduttori di talk. Da qualche settimana è portavoce e capo ufficio stampa del ministro Giorgetti che è molto attivo sulla partita Rai. Chi entra, chi esce: le manovre sono iniziate. La Garibaldi è stata capo comunicazione di Matteo Salvini e responsabile ufficio stampa della Lega.

IL FUTURO DI TGCOM24 PREOCCUPA I LAVORATORI DEL SITO

A Milano gira voce che i dipendenti del sito TgCom24 sarebbero molto agitati. Da qualche mese, se ne parla da dicembre, nei corridoi circolano diverse voci sulla possibilità di appaltare la “manifattura del sito” a un nuovo server esterno e quindi di ridurre drasticamente il personale interno. Solo voci? Cosa succederà?

INDOVINELLI

1) Il noto produttore ama ragazzi belli e muscolosi. Molti sognano di fare tv ma per ottenere un piccolo un contratto devono passare prima da casa sua. Di chi stiamo parlando?

2) Avvisate Matteo Salvini che un conduttore Rai, da sempre in quota Lega, per strappare la riconferma si è "offerto" a Fratelli d'Italia. Chi è?

3) L'ascesa di una new entry a Mediaset agita molto una conduttrice. Spesso fa telefonate ai vertici per essere rassicurata: "Volete lei? Prende il mio posto?". Chi sono?