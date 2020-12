Giuseppe Candela per Dagospia

RAI2, ORE14 USA COME FONTE IL SITO DI CASAPOUND (PARTITO NEOFASCISTA)

Il programma Ore 14 di Milo Infante, in quota Lega, è alle prese con ascolti deludenti intorno al 2% di share. A Viale Mazzini nei giorni scorsi qualcuno ha notato che il talk pomeridiano ha usato come fonte di informazione a tutto schermo il sito "Il Primato Nazionale", si tratta del sito diretto dall'esponente di CasaPound, partito neofascista, Adriano Scianca. È giusto dare spazio a certe testate?

GRANDE FRATELLO VIP, IN ARRIVO ELEONOIRE FERRUZZI

Il Grande Fratello Vip andrà in onda, complici i buoni ascolti, fino a metà febbraio, per questo motivo nella casa più spiata d'Italia arriveranno dieci nuovi concorrenti.

Oltre all'ingresso di Cristiano Malgioglio Dagospia può anticipare l'arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di "ospite speciale" simile a quello di Giacomo Urtis.

IL GRANDE FRATELLO VIP TORNA AL VENERDI' (SU SPINTA DI ENDEMOL?)

Il successo inatteso di The Voice Senior, 4 milioni e mezzo con quasi il 20% di share, ha sorpreso Mediaset che ha dunque stravolto il palinsesto di Canale 5 con quattro modifiche, la più significativa il ritorno del Grande Fratello Vip al venerdì sera. Una notizia anticipata da Dagospia e confermata ieri da Mediaset con un comunicato stampa.

A Cologno Monzese gira voce che Piersilvio Berlusconi avrebbe voluto concedere una seconda possibilità alla fiction Il Silenzio dell'Acqua ma che a spingere per un ritorno in onda sarebbero stati Alfonso Signorini e la società di produzione Endemol.

Proprio Endemol la scorsa estate ha dovuto rinunciare a La Prova del Cuoco lasciando lo spazio a È sempre mezzogiorno, con gli ascolti della Clerici più alti rispetto a quelli della Isoardi con l'obiettivo del 14% raggiunto in due mesi.

"Noi venerdì torniamo al 19, devono calare al 15%", ha detto qualcuno dietro le quinte del reality. Coletta aveva parlato proprio del 17% dalle 20.30 alle 22.30 come obiettivo, vale a dire il 15-16% per il talent senior di Rai1. Andrà realmente così?

CHECK UP CON ELISA ISOARDI NON È (AL MOMENTO) IN PALINSESTO

Da mesi si parla del ritorno in onda di Check up, lo storico programma ideato da Biagio Agnes, proprio con la conduzione di Elisa Isoardi. Al momento la trasmissione stando alle nostre fonti non figura nei palinsesti Rai di dicembre ma nemmeno in quelli di gennaio.

La conduttrice, reduce da Ballando con le stelle, nell'attesa si consola con ospitate sempre più numerose a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Il "DISPETTO" A MARIA DE FILIPPI: LA D'URSO CELEBRA BALLANDO CON LE STELLE

Il "dispetto" di Barbara D'Urso a Maria De Filippi. Il giorno dopo la finale di Tu si que vales, con oltre sei milioni e il 33% di share, Canale 5 ha deciso di festeggiare il competitor Ballando con le Stelle ospitando il vincitore Gilles Rocca a Domenica Live. Nella puntata serale di Live-Non è la D'Urso spazio ad un'altra concorrente Lina Sastri.

I SOLITI IGNOTI, LA RAI TAGLIA ANCORA: PER I VIP IL COMPENSO QUASI DA "FIGURANTI". ECCO LA CIFRA

Ogni sera I Soliti Ignoti incolla allo schermo 5 milioni di telespettatori, lo show di Amadeus, leader nella sua fascia, ospita in ogni puntata un personaggio noto al pubblico. In questi giorni le puntate prevedono nel ruolo di concorrenti tutti i volti famosi.

Dalle parti di Viale Mazzini raccontano delle grandi difficoltà per la chiusura dei contratti. Il problema? Il compenso. Quanto intascano? Una somma da quasi "figuranti": 500 euro lordi. Molti rispondono "no grazie".

RENATO ZERO GRATIS DA MARA VENIER

A Viale Mazzini tutti parlano di una signorina scalpitante che starebbe facendo fuochi e fiamme per prendere il posto di Mara Venier il prossimo anno a Domenica In. Intanto il programma domenica ha ottenuto quasi 4 milioni e oltre il 19% di share nella prima parte della trasmissione con ospite Renato Zero.

Pochi sanno che l'artista romano ha deciso di partecipare alla trasmissione perché legato da una storica amicizia alla conduttrice, senza richiesta di cachet.

MASSIMILIANO MORRA E LA GIRAVOLTA SU TARALLO E ARES-GATE

Come mai Massimiliano Morra dopo aver detto la qualunque nella casa del Grande Fratello Vip contro Tarallo (senza citarlo) e la Ares ha cambiato versione? In casa l'argomento era miracolosamente scomparso e a Verissimo li ha descritti come dei santi. Un cambiamento spontaneo o suggerito? E nel caso da chi?

SAVERIO RAIMONDO INTERVISTE IN PIGIAMA SU RAI4

Da lunedì 7 dicembre, tutti i lunedì alle 23.15, Saverio Raimondo sbarca Rai4 con "Pigiama Rave". Si tratta di un late night show con ospiti dello spettacolo, della musica, della cultura collegati, come il conduttore, da casa. Ovviamente entrambi in pigiama per una chiacchierata molto particolare...

INDOVINELLI

1) Il conduttore, amico di un potente portavoce politico, sta vivendo settimane agitate. Il motivo? Il responsabile della sua trasmissione gli riserva sempre meno spazio. Tensione alle stelle. Chi sono?

2) Avvisate il vivace vicedirettore che a Viale Mazzini hanno capito che dietro il passaggio di alcune notizie ai siti (sempre gli stessi) e giornali ci sarebbe la sua mano. Qualcuno non l'avrebbe presa affatto bene.

3) Il potente della tv è stato costretto ai complimenti pubblici a un volto anonimo del piccolo schermo. Tutta colpa di una telefonata, dall'altra parte della cornetta una persona a cui non poteva dire no. Di chi stiamo parlando?

