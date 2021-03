ilary blasi totti ig (2)

Giuseppe Candela per Dagospia

A CASA TOTTI-BLASI VIVONO UNA DECINA DI CAPRE

Totti e Blasi sono molto amati dal pubblico social. Già le vicende del gatto Donna Paola avevano conquistato i follower, in realtà pochi sanno che a casa di Francesco e Ilary, non proprio un monolocale alla Stazione Termini, vivono addirittura una decina di capre!

loretta goggi

IL PROGETTO DI RAI1 PER LORETTA GOGGI

A Loretta Goggi, tornata da anni al successo con le fiction e Tale e Quale Show, era stato offerto uno show celebrativo su Rai1. Proposta che ha rifiutato prendendo tempo, rinviando il progetto più avanti. Alla cantante, attrice e imitatrice sarebbe stato offerto però un altro format prodotto da Ballandi Entertainment. Idea che avrebbe giudicato con maggiore entusiasmo, un progetto inizialmente destinato alla seconda serata ma che potrebbe essere adattato al prime time della prima rete.

elisabetta canalis maddalena corvaglia

CANALIS-CORVAGLIA, NESSUNA PACE TRA LE DUE EX AMICHE

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace. "Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte", di voci sui rapporti tra le due ex veline di Striscia la notizia ne sono circolate parecchie. In realtà, pur nel rispetto del passato, ad oggi, stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti.

elisabetta canalis maddalena corvaglia

ROBERTO POLETTI E GIORGIA CARDINALETTI NELL'ESTATE DI RAI1?

In attesa delle nuove nomine Rai, con nuovi equilibri politici, si lavora ai palinsesti estivi di Rai1. Roberto Poletti dopo l'uscita di Teresa De Santis, con la Lega all'opposizione, aveva perso il suo posto a Unomattina, che quest'anno con la coppia Giandotti-Frittella sta andando ancora peggio, consolandosi con un ruolo fisso a La Vita in Diretta di Alberto Matano.

ROBERTO POLETTI

Il giornalista sarebbe in corsa per la conduzione di Vita in Diretta Estate, in ogni caso non in solitaria. Il contenitore potrebbe sdoppiarsi con una prima parte in onda alle 14, al posto di Io e te di Diaco, e una seconda intorno alle 17. Contenitore unico con volti diversi ma soprattutto per evitare costi maggiori.

La giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti potrebbe invece ottenere la guida di Unomattina Estate, il suo nome era circolato con insistenza già lo scorso anno. Marco Liorni grazie agli ottimi ascolti delle due precedenti stagioni farà, come già accennato da Tvblog, il tris a Reazione a Catena.

FERDINANDO GUGLIELMOTTI

ISOLA DEI FAMOSI, IL VISCONTE AMICO (E CORTEGGIATORE) DELLA D'URSO

C'è un po' di Barbara D'Urso all'Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti è un amico della conduttrice. Non solo, anche suo vicino di casa a Capalbio. Nel corso delle estati avrebbe fatto di tutto per conquistarla anche con armi culinarie (da vini a formaggi) ma lei non avrebbe ceduto.

L'ISOLA DEI FAMOSI, GABRIELE PARPIGLIA DI NUOVO TRA GLI AUTORI DEL REALITY

TITOLI DI CODA ISOLA DEI FAMOSI 2021 - GABRIELE PARPIGLIA TRA GLI AUTORI

Ricordate l'Isola dei Famosi delle polemiche, quella con il caso Fogli-Corona e l'intervento di Piersilvio Berlusconi con tanto di siluramento di capoprogetto e di alcuni autori? Fu travolto dalle polemiche il giornalista Gabriele Parpiglia che firmava il reality, ai tempi assicurò di non essere stato cacciato ma di essersi dimesso. Ora Parpiglia è tra gli autori della nuova edizione, immagini del dietro le quinte lo hanno mostrato in compagnia di Tommaso Zorzi di cui è "autore e socio", così è stato descritto da Le Iene nello scherzo in onda su Italia 1.

barbara durso 1

NON È LA D'URSO, NON SOLO DALLE PIANE. LA SETTIMANA PRECEDENTE SPAZIO A VALERIO SCANU

Lo scivolone di Pietro Dalle Piane nel salotto di Barbara D'Urso contro Temptation Island, con l'intervento tardivo della conduttrice, ha alzato un vero e proprio polverone che finirà in tribunale. Proprio a Non è la D'Urso la settimana precedente, nella puntata del 7 marzo, in studio presenziava Valerio Scanu, ex concorrente di Amici che negli anni ha riservato alla De Filippi parole molto dure. Una "vendetta col cuore"?

eleonora tinny andreatta

GIRA VOCE

1) "Ma lo sai che Tinny è molto stimata da Paola?", nei corridoi di Viale Mazzini c'è chi ricorda l'amicizia, se così si può definire, tra la Andreatta, ora a Netflix, e la Ansuini, portavoce del premier Draghi. E le quotazioni della Andreatta come futuro ad Rai sarebbero in crescita.

maria pia ammirati 12

2) Ha suscitato sorrisi e battutine l'intervista concessa da Maria Pia Ammirati al quotidiano Avvenire. La direttrice di Rai Fiction è stata celebrata per i numerosi titoli di successo, la Ammirati però non ha alcun merito sulla resa dei prodotti essendo arrivata solo tre mesi fa. Nell'intervista non è mai stata citata la Andreatta e gira voce che l'ex direttrice non l'avrebbe presa affatto bene.

INDOVINELLI

1) La showgirl doveva avere un ruolo di peso in un noto reality ma è stata esclusa per un motivo preciso. Colpa di un flirt di qualche anno fa con un conduttore sposato che ha agitato una nota agenzia. Di chi stiamo parlando?

2) L'amicizia tra due signore della tv sbandierata in lungo e largo è assolutamente finta. In privato le due usano le loro armi mediatiche per colpirsi. È la tv (finta), bellezza. Chi sono?

3) Il discusso conduttore Rai, sostenuto nella sua incredibile ascesa da un noto comunicatore, rischia di perdere il suo posto al sole nei prossimi mesi. Trascorre le giornate al telefono per salvarsi in extremis. Ci riuscirà?