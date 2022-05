IL PRESIDENTE DI REGIONE È IMPEGNATISSIMO CON UNA BELLA SIGNORA MA È STATO AVVISTATO IN UN LUOGO "SEGRETO" IN COMPAGNIA DEL SUO INSOSPETTABILE AMANTE

Giuseppe Candela per Dagospia

volodymyr zelensky a porta a porta 1

ZELENSKY A PORTA A PORTA FA ROSICARE FAZIO. LA MOGLIE DI BRINDISI: "CON ZELENSKY NESSUNO PARLA DI COMIZIO E PROPAGANDA"

L'intervista di Giuseppe Brindisi al ministro russo Lavrov ha scatenato un caso mediatico, con successivo intervento del premier Draghi dopo la puntata di "Zona Bianca".

sergey lavrov a zona bianca

Rai1 ha risposto con un altro scoop: Zelensky intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta.

A tutti è sfuggito il commento pepato della giornalista Annamaria Capozzi, moglie di Brindisi: "Dato che è Zelensky nessuno parla di comizio a Porta a Porta ma quello è", ha scritto su Twitter.

Un utente ha così commentato: "E non mi sembra che Vespa faccia molto contradditorio, cosa dirà Draghi domani?", a stretto giro la replica della Capozzi: "Esattamente, siamo pure sulla tv di Stato tra l'altro. E anche questa mi sembra 'propaganda' ma va tutto bene 'madama la marchesa'."

fabio fazio bruno vespa

E a proposito del colpo Zelensky, gira voce che Fabio Fazio abbia provato in tutti i modi ad ospitare il presidente ucraino.

Un lungo corteggiamento che non ha avuto esito positivo, è stato scelto Vespa e il conduttore di Che tempo che fa, come si dice in questi casi, avrebbe "rosicato" non poco.

GRANDE FRATELLO VIP, FUORI SONIA BRUGANELLI E ADRIANA VOLPE

adriana volpe e sonia bruganelli

A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l'esperienza.

Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello...

paolo bonolis sonia bruganelli foto di bacco

BONOLIS TORNA CON CIAO DARWIN SU CANALE 5

Ciao Darwin avrà una nona edizione, la notizia era stata accennata da Tvblog ma anche dal gruppo di lavoro della trasmissione.

Il debutto era arrivato nel 1998, l'ultima edizione nel 2019 con ottimi ascolti. Stando alle nostre informazioni lo show condotto da Paolo Bonolis avrà ben dieci puntate, in onda su Canale 5 a partire da marzo 2023.

IL CASO "QUELLE BRAVE RAGAZZE", LA RAI LANCIA LA "COPIA" DEL SUO SHOW

Debutterà il 19 maggio su Sky "Quelle brave ragazze", il racconto on the road di un viaggio con protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.

quelle brave ragazze 6

La trasmissione, almeno sulla carta, sembra ricordare "Meglio tardi che mai", sulla stessa linea di un Pechino Express Over, in onda nel 2017 su Rai2 con Claudio Lippi, Edoardo Vianello, Lando Buzzanca e Adriano Panatta. Un format voluto ai tempi dalla direttrice di Rai2 Ilaria Dallatana che, semplice casualità, è oggi produttrice del programma in onda su Sky con la sua Blu Yazmine.

quelle brave ragazze 9

Non solo, la Maionchi ha assicurato anche di aver avuto lei l'idea, lo ha detto anche in Rai che ha concesso spazi pubblicitari alla "copia" del suo prodotto prima a Che tempo che fa e poi a Domenica In. E per finire anche il titolo era noto a Viale Mazzini, Quelle brave ragazze è andato in onda nell'estate di Rai1 nel 2017 con la conduzione di Veronica Maya, Valeria Graci, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli.

LE IENE E LA STRETTA COLLABORAZIONE CON ILIAD

BENEDETTO LEVI - AD ILIAD - LE IENE

Le Iene ha iniziato una collaborazione con la compagnia telefonica Iliad. Il filmato viene realizzato in coppia, lanciato su Italia 1 per poi continuare sul sito della trasmissione. Giusto? Sbagliato? Collaborazione dichiarata.

In un servizio successivo l'inviato Luigi Pelazza ha deciso di occuparsi della giungla delle tariffe telefoniche. "Per orientarci in questo mondo di prezzi e tecnologie in continua evoluzione siamo andati dal più giovane tra gli amministratori delegati di compagnie telefoniche Benedetto Levi", ha spiegato Pelazza. Levi è amministratore di Iliad, perché proprio lui e non un altro ad? Dove inizia e dove finisce la collaborazione?

luigi pelazza

GIRA VOCE

1) Elettra Lamborghini ha affidato la sua voce (a trovarla!) a un nuovo manager, l'ereditiera fa ora parte della Newco Management di Francesco Facchinetti. Tappatevi le orecchie, si mormora di nuovi progetti musicali in arrivo!

2) Gira voce che il sonoro flop di Big Show abbia un po' frenato i sogni di gloria di Enrico Papi a Mediaset. Il tanto agognato quiz non approderà nel preserale e dovrà accontentarsi per ora "solo" del bis a Scherzi a parte.

elettra lamborghini 2

3) La critica non lo ha celebrato, gli ascolti non hanno entusiasmato ma a Cologno Monzese gira voce che Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, potrebbe essere previsto in palinsesto anche nella prossima stagione.

INDOVINELLI

1) Il Presidente di Regione è impegnatissimo con una bella signora ma nei giorni scorsi è stato avvistato in un luogo "segreto" in compagnia del suo insospettabile amante. Di chi stiamo parlando?

2) La conduttrice non più sulla cresta dell'onda ha inscenato un flirt per tornare al centro della scena, ha chiesto aiuto a un suo amico gay. Chi sono?

3) Avvisate i vertici del Biscione che un dottorino che appare sulle loro reti ha due problemi mica da ridere: chiede una parte dei pagamenti in nero e le clienti avrebbero dovuto fare i conti con tantissimi effetti collaterali dopo le operazioni. Chi è?

sylvie lubamba 14

4) La bombastica Sylvie Lubamba ha fatto perdere la testa a un inviato tv, tra loro una passione lunga e "alternata" negli anni. Chi è?

sylvie lubamba 9 adriana volpe sylvie lubamba 18 sonia bruganelli e adriana volpe 4 sonia bruganelli adriana volpe elettra lamborghini adriana volpe sylvie lubamba 4 adriana volpe adriana volpe adriana volpe adriana volpe sylvie lubamba 5 sylvie lubamba 4 sylvie lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba sonia bruganelli 1