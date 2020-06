''REPORT'' FA SBROCCARE DE LUCA - ''VERISSIMO'', MAX NOVARESI NON SARÀ PIÙ CAPOAUTORE 4. IVA ZANICCHI AVVISTATA A VIALE MAZZINI - MASSIMO RANIERI E FRANCO DI MARE SONO PARENTI

Giuseppe Candela per Dagospia

REPORT, LA PUNTATA SU DE LUCA E VERDOLIVA AGITA LA RAI DI NAPOLI?

"Lo sceriffo si è fermato a Eboli", questo il titolo dell'inchiesta di Report dedicata alla gestione di questi mesi di Vincenzo De Luca, realizzata dal bravo Federico Ruffo. La sanità campana nel mirino, così come il dg dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che ha intanto querelato la trasmissione, come il Governatore, che annuncia ben "due denunce" (o meglio, una causa civile e una denuncia penale). Gira voce che la puntata andata in onda il 1 giugno avrebbe creato molta agitazione al centro di produzione Rai di Napoli, ora diretto da Antonio Parlati. Sarà vero e soprattutto perché?

IL RITORNO DI BECCHETTI DOPO AGON CHANNEL, PER ZWEB IL NO DI CANALIS E FAGNANI

Francesco Becchetti, dopo la non fortunata e discussa esperienza di Agon Channel, ha lanciato una web tv, Zweb, con tanto di show inaugurale condotto da Diletta Leotta e il coinvolgimento nel progetto tra gli altri di Giulia De Lellis, Casa Surace, Francesca Ferragni, Giulia Valentina. Non sono però mancati i no: hanno declinato l'offerta la showgirl Elisabetta Canalis e la stimata giornalista Francesca Fagnani.

MICHELAZZO E PERRICCIOLO DI NUOVO AGENTI DOPO IL PRATIGATE: I NOMI DEI LORO ASSISTITI

Dopo il Pratigate scoperchiato da Dagospia che fine hanno fatto Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo? Sono tornate a fare le agenti con la Dreaming Management la prima, l'Aicos Management la seconda. Così tra gli assistiti della Perricciolo figura il ken umano italiano Angelo Sanzio, Barbara De Santi di Uomini e Donne, Ernesto Schinella (ex Ti lascio una canzone che arrivò a condurre il sabato sera di Rai1 con Pupo). Sui social segnalano partnership con Eva Henger, Nina Moric e Sossio e Ursula di Uomini e Donne. E la Michelazzo? La sua Aicos si occupa di Maria Monsè, Veronia Satti, figlia di Bobby Solo, il gieffino ed ex Io Canto Cristian Imparato e Matteo Guerra.

CAN YAMAN E IL SUO "UCCELLO DEL MATTINO" IMBARAZZANO CANALE 5 CHE CAMBIA TITOLO ALLA SOAP

Il successo di Bitter Sweet lo scorso anno ha regalato grande visibilità al protagonista Can Yaman con le successive ospitate a C'è posta per te e Live Non è la D'Urso. Canale 5 ha deciso di bissare trasmettendo quest'estate a partire dal 10 giugno, al posto di Uomini e Donne, un'altra fiction turca: Erkenci Kus, il titolo originale, letteralmente Uccello del mattino. Un titolo che avrebbe creato imbarazzi e facili giochi di parole, per questo Canale 5 ha deciso di puntare su un altro titolo: DayDreamer-Le ali del sogno.

RADIO RAI CORTEGGIA RENZO ARBORE

Gira voce che il direttore di Radio Rai Roberto Sergio stia facendo una corte serrata a Renzo Arbore per portarlo su Radio 2. Nonostante i numerosi tentativi per ora l'artista non sembra intenzionato a cedere alle sue lusinghe.

VERISSIMO, MAX NOVARESI NON SARÀ PIÙ CAPOAUTORE

Dopo sette anni Max Novaresi non sarà più il capoautore di Verissimo. Da qualche tempo il suo nome non figura nemmeno tra gli assistiti dell'agenzia Notoria. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin è apprezzata dalla critica e dal pubblico, ottiene infatti ottimi ascolti. Cosa avrà portato alla fine della collaborazione tra Novaresi e il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5? Mistero a Cologno.

IVA ZANICCHI AVVISTATA A VIALE MAZZINI

Nei giorni scorsi a Viale Mazzini è stata avvistata la cantante Iva Zanicchi. Che ci faceva in Rai e con chi aveva appuntamento l'Aquila di Ligonghio?

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA

MASSIMO RANIERI E FRANCO DI MARE SONO PARENTI

Lo sapevate che il cantante Massimo Ranieri e il neo direttore di Rai3 Franco Di Mare sono parenti? I due infatti sono cugini, anche se non di primo grado.

CAMBI D'AGENZIA PER VERONICA MAYA E MANUELA ARCURI

Chi entra e chi esce, chi cerca un rilancio. E via con nuovi cambi di agenzia: la conduttrice Veronica Maya, in onda in questi giorni su Rai2 con L'Italia che fa (il 3%), ha deciso di affidarsi ai Capecchi e alla loro Vegastar. Manuela Arcuri si è invece affidata a Marco Durante e alla sua agenzia LaPresse.

1) I suoi successi non sono pervenuti ma è in cerca di una collocazione Andrea Vianello. Gira voce che per il dirigente Rai potrebbero aprirsi le porte di RaiSport o quelle di RaiNews.

2) Tanto rumore per nulla. Nonostante le voci di una sua uscita da Viale Mazzini, direzione Netflix o Fremantle, Fabrizio Salini non lascerà l'importante poltrona di amministratore delegato della Rai arrivando alla fine del suo mandato, la cui scadenza è prevista per l'estate 2021.

1) Quale esponente politico della maggioranza giallorossa ha telefonato al potente direttore per chiedere spazio per sua moglie in uno storico programma televisivo?

2) Il futuro professionale del giornalista è a forte rischio nonostante gli apprezzamenti di critica e pubblico. Tutta colpa di una frase pronunciata nei confronti di una collega?