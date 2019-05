VIDEO: L'INTERVENTO DI DAGO DALLA D'URSO CHE SMONTA LE BUFALE DI PAMELA PRATI E DELLE SUE AGENTI. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SOAP DELL'ANNO - IL PAPARAZZO SORGE CONFERMA CHE PURE LA FOTO E' INATTENDIBILE: ''ME L'HA DATA PAMELA PERRICCIOLO, NON SO SE SIA MARK CALTAGIRONE'' - L'UNICO CHE AVREBBE VISTO IL MARITO INVENTATO È UN SOCIO DI CORONA CHE HA REGISTRATO IL MARCHIO 'MARK CALTAGIRONE' PER VENDERE MAGLIETTE - LA TELEFONATA A ''LIVE''? VOCE CAMUFFATA - MICHELAZZO E PRATI REPLICANO CON UN VIDEO: ''QUANTE STRONZATE DICETE'', PAMELA SALTELLA PER STRADA A MILANO. NON ERA MALATA?

CON LA SCUSA DI UNA TELEFONATA PAMELA PRATI HA ABBANDONATO MOMENTANEAMENTE LO STUDIO DI "VERISSIMO"

AGGIORNAMENTO – LA PRATI FA UNA STORY SU INSTAGRAM: "NON SONO SCAPPATA, SABATO VEDETE VERISSIMO"

Bomba dalla registrazione di Verissimo. Pamela Prati poco fa si è presentata alla corte di Silvia Toffanin per giustificare il matrimonio annullato (come vi avevo svelato in anteprima sabato scorso). La conduttrice non ha creduto alle parole di Pamelona, che ha abbandonato lo studio per chiamare Mark Caltagirone, ma non è più tornata.

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

Riccardo Signoretti ha svelato quello che vedremo sabato pomeriggio. Con una scenata simile prevedo picchi di share oltre il 30%.

Grazie Silvia.

“LA TOFFANIN: «NON CREDO A QUELLO CHE RACCONTI».

E PAMELA PRATI LASCIA LO STUDIO

Si sta registrando in questi minuti la puntata di Verissimo con ospite Pamela Prati insieme con la manager-agente Eliana Michelazzo. Andrà in onda sabato ma posso anticipare i contenuti dello scontro tra la Prati e la padrona di casa.

pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155

La conduttrice Silvia Toffanin sbrocca: «Mi sento presa in giro. Io come Barbara d’Urso. Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso nemmeno credere all’esistenza di Mark Caltagirone».

TRA LE ALTRE COSE:

– Mark Caltagirone, promesso sposo della Prati, ha rifiutato di partecipare a Verissimo perché non voleva firmare la liberatoria / contratto. Pare abbia detto che è talmente ricco da non volere compensi e pertanto non intende firmare alcun documento.

– La Toffanin chiede a Pamela Prati di farle vedere una foto di Caltagirone sul telefonino, ma l’attrice si rifiuta.

– Pamela Prati: «L’unico sbaglio che ho fatto è venire in Tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in Tv»

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

– Toffanin: «Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful?»

– Toffanin: «Vorrei crederti ma è impossibile. Non posso credere all’esistenza di Marco. Abbiamo il numero di telefono? Chiamiamolo»

– Chiamato al telefono dalla redazione, Mark Caltagirone non risponde

– Pamela Prati: «Gli telefono io». Esce dallo studio sostenendo di andare a chiamare Caltagirone

– Eliana Michelazzo: «Giuro che Mark esiste. Io dello loro storia non voglio sape’ gnente»

PAMELA PRATI NON TORNA IN STUDIO.

Toffanin: «Pamela è andata via. Stiamo degenerando”

