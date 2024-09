SIMONA AGNES NON E' ANCORA PRESIDENTE RAI MA HA GIA' UN SOGNO: UNA SECONDA SERATA PER SERENA AUTIERI

Giuseppe Candela per Dagospia

In pochi conoscono la sua voce, a Roma hanno dimenticato pure il suo volto. Le assenze in Parlamento non si contano più, Marta Fascina però sui social sembra attiva, impegnata nel ricordo del fidanzato (e finto "marito") Silvio Berlusconi. Ha deciso di pagare per sponsorizzare un video del Cavaliere sul suo profilo Instagram. Il tutto accompagnato da una sola parola "Amore" e da un cuore.

THE VOICE KIDS CON ANTONELLA CLERICI: ECCO CHI SARA' IN GIURIA

Il meccanismo è noto e rodato, il pubblico risponde presente a tutte le edizioni. La versione kids di "The Voice of Italy" tornerà su Rai1 con Antonella Clerici dal prossimo 15 novembre.

Negli ultimi giorni alcuni hanno ipotizzato novità in giuria. Chi siederà sulle quattro poltrone? Stando alle nostre fonti Rai e Fremantle avrebbero deciso di riconfermare la giuria dello scorso anno formata da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

Non si ferma più. Serena Autieri, reduce dalle esibizioni alla Festa di Forza Italia a Roma, gode dell'immensa stima di Simona Agnes, candidata numero uno alla presidenza Rai in quota Gianni Letta.

Agnes sognerebbe per la showgirl napoletana un programma su Rai1, si starebbe lavorando su un titolo di interviste da collocare in seconda serata al sabato sera.

Autieri sarà anche alla conduzione della Festa Internazionale del Circo di Montecarlo, evento promosso su Rai1. Sulla terza rete Autieri condurrà "Il Canto della Terra" e "Prix Italia".

AVVISATE CONTE E CASALINO, BEPPE VI STA FREGANDO. NON GRILLO, CONVERTINI: ORA PIACE ALLA LEGA E AGORA' PRESENTA IL SUO LIBRO QUATTRO VOLTE (EH LA MADONNA!)

Avvisate Giuseppe Conte, fate uno squillo a Rocco Casalino: Beppe vi sta fregando. Non Grillo, quello è chiaro a tutti, stiamo parlando di Beppe Convertini. L'attore per mancanza di pose da qualche tempo imperversa sulle reti Rai come conduttore, programmi su programmi con il gobbo sotto al braccio.

I soliti maligni a Viale Mazzini assicurano che il talento televisivo di Convertini ha conquistato alcuni esponenti della Lega. Basti pensare che Agorà (o sarebbe meglio dire quel che resta) ha fatto promozione al suo perdibilissimo libro quattro volte in due mesi: 14 giugno, 12 luglio, 9 e 19 agosto.

LA TENTATRICE DELL'INFORMAZIONE: DOPO "TEMPTATION ISLAND" BENEDETTA ARMELLIN INVIATA A MEDIASET

La tentatrice dell'informazione. Il gruppo guidato da Mauro Crippa ha deciso di arruolare da qualche tempo nei programmi del Biscione tale Benedetta Armellin. Inviata a "Mattino 5" o "Morning News", un volto non sconosciuto al pubblico di Canale 5. Ha scoperto la notorietà con "Temptation Island", il docureality di successo prodotto da Maria De Filippi, partecipando come tentatrice nel 2020.

TALE E QUALE SHOW, SALTA IL TORNEO DEI CAMPIONI

Venerdì 20 settembre farà il suo ritorno su Rai1 "Tale e Quale Show". La nuova edizione del programma, che da anni ottiene ottimi ascolti, saluterà il pubblico l'8 novembre con una novità: non sarà previsto, come accaduto negli ultimi anni, il "Torneo" finale. L'ultima puntata stagionale decreterà solo il vincitore della quattordicesima edizione.

ELISABETTA GREGORACI SI AFFIDA A CASCHETTO E VUOLE PARLARE POCO DELLA SUA VITA PRIVATA

A far notizia non sono i programmi che conduce ma la sua vita privata. Dicono però che Elisabetta Gregoraci fu Briatore vorrebbe una linea meno gossippara. Si prepara a sbarcare nella seconda serata di Rai2, a gestire "Ely" è il potente manager Beppe Caschetto.

PRENDETE CARTA E PENNA E SEGNATEVI QUESTI NOMI: VERONICA DAL BOSCO E MARIA DAL MONTE. IN RAI E' INIZIATA L'ASCESA

Prendete carta e penna, segnatevi questi due nomi: Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte. Le due showgirl per mancanza di show torneranno nel cast fisso di "Unomattina in Famiglia", dicono con spazi raddoppiati, reduci da "Weekly" ed "Estate Italiana". Sconosciute ai più ma a Viale Mazzini è iniziata l'ascesa.

IL CACCIATORE DI SOGNI TORNA SU RAI3 IN NUOVA COLLOCAZIONE

Non era stato annunciato alla presentazione dei Palinsesti Rai ma andrà in onda su Rai3 dal 29 settembre "Il Cacciatore di Sogni", ideato e condotto dal giornalista Stefano Buttafuoco. Il programma dedicato a storie di inclusione con la partecipazione di volti noti è giunto alla sua quarta edizione e per l'occasione cambierà collocazione spostandosi alle 13.

