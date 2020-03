24 mar 2020 11:16

A LUME DI CANDELA - SI POSSONO FERMARE TUTTI MA NON FRANCESCA FIALDINI? IL SUO PROGRAMMA "DA NOI A RUOTA LIBERA" E' PRATICAMENTE IN TOUR CON IL POVERO COLETTA COSTRETTO A TROVARE OGNI SETTIMANA STUDI DIVERSI VISTI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E DI SICUREZZA. PRIMA IL PASSAGGIO DA TORINO A ROMA, POI LA TRASMISSIONE E' ANDATA IN ONDA PRIMA DALLO STUDIO TV3 E POI DAL TV2 DI VIA TEULADA, QUESTA SETTIMANA FORSE DAL TEATRO DELLE VITTORIE