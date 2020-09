Giuseppe Candela per Dagospia

Come Dagoanticipato Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Il caso è l'ormai noto Ares-Gate. Esploso dopo le dichiarazioni, di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che hanno descritto quell'ambiente, solo accennando nomi ma con riferimenti chiari, come una setta, pur non pronunciando mai questa parola. Un caso esploso con forza sui social che hanno commentato a Dagospia Giuliana De Sio, Nancy Brilli ed Eva Grimaldi.

Non parole precise sui racconti dei due attori ma una presa di distanza, diretta o indiretta, dalla figura di Tarallo, più che da Losito, morto suicida a gennaio 2019. A loro si è aggiunto Francesco Testi che con spirito da equilibrista ha confermato l'esistenza di un contratto che vietava, per esempio, affetti stabili, una sorta di "isolamento" dal mondo.

L'argomento sembra scottare come si nota dalle reazioni di Barbara D'Urso e Federica Panicucci a Pomeriggio 5 e Mattino 5. Frenate, misurate, senza nomi e cognomi, quasi intimorite. In un solo colpo l'Ares-Gate è scomparso dai contenitori del daytime. E così proviamo oggi ad aggiungere un nuovo tassello: i rapporti tra Ares, Mediaset e la famiglia Berlusconi. La società era nata dalle ceneri della Janus International e nel 2009 Mediaset ne aveva acquistato il 30%, con produzioni di grandi successo in onda su Canale 5. Società fallita quest'anno e scomparsa da circa tre dagli schermi del Biscione.

Rapporti solidi, dicevamo, tanto che nel febbraio 2018 Dagospia aveva svelato la presenza nelle liste di Forza Italia, nella circoscrizione Lazio 2, di Patrizia Marrocco. Il nome non vi dice nulla? La Marrocco è tra i soci fondatori della Ares Film, per tre anni ha ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato. Così nel 2018, quando la società aveva ormai perso potere e appeal, è stata eletta deputata. Lei che era stata la compagna di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, leader del partito.

Alla Ares ha lavorato anche Luna Berlusconi, figlia di Paolo, come responsabile casting della società. E nelle fiction hanno recitato volti stimati professionalmente da Silvio Berlusconi: da Sonia Grey a Elena Russo, da Camilla Ferranti oltre a Manuela Arcuri. Trova spazio per esempio anche Alessandra Barzaghi, figlia di Rosanna Mani, responsabile relazioni area spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni.

E proprio Mediaset scoperchia un mondo che sta destando attenzione. Una casualità o una manovra ad hoc? Adua e Massimiliano avevano accennato prima del reality a questo malessere? Quando la Del Vesco ai provini ha parlato dell'anoressia ha svelato a Signorini e agli autori i motivi che l'hanno portata a tutto questo? Dopo il suicidio ("Istigazione al suicidio", ha detto la Del Vesco nella casa) dello sceneggiatore Teodosio Losito, compagno di Tarallo, quest'ultimo ha mollato la Ares. Che fine ha fatto? Su Youtube spunta un video che lo vede impegnato a Malta, si descrive affascinato dal posto. E le agenzie a inizio 2020 annunciano il suo coinvolgimento in una serie thriller con Dario Argento, coprodotto dalla casa di produzione maltese Talulah, di cui Tarallo fa parte. La storia continua...

MEDIASET CANCELLA L’ARESGATE

Jonathan Zacconi per www.davidemaggio.it

Mediaset ha cancellato l’AresGate dai suoi programmi. Dopo la presunta diffida che vorrebbe impedire a Canale 5 e a tutte le sue trasmissioni di parlarne, la notizia è che Mediaset ha scelto di eliminare dal suo sito, MediasetPlay, i talk di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque in cui è stato affrontato l’argomento.

A subire il primo taglio è stata la puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì. Grazie all’aiuto dell’orario in sovrimpressione nel programma si può notare come sia stato tagliato il talk sulle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

In un attimo si passa dalle 18:18 alle 18:25, saltando i 7 minuti “incriminati” (Barbara D’Urso dice: “Parliamo ora di un’altra cosa seria – e poi continua ‘dopo il salto’ - Tommaso Zorzi“). Stessa sorte per la puntata in onda mercoledì pomeriggio in cui sono stati tagliati 8 minuti di talk, passando dalle 18:14 alle 18:22. Anche la puntata di Mattino Cinque di mercoledì ha subito un taglio: il contenitore, condotto da Federica Panicucci, ha dedicato 4 minuti all’argomento, dalle 10:16 alle 10:20, che ora non sono più visibili (Lory Del Santo in quei minuti parlava di un’attrice scomparsa).

I programmi Mediaset non hanno più accennato alla vicenda che vede coinvolta la Ares Film probabilmente dopo la diffida che avrebbe fatto Alberto Tarallo. Tutto questo timore sull’argomento non fa altro che accendere sempre più i riflettori sulla vicenda, quanto mai complicata, in attesa che la verità venga svelata e resa pubblica.

Dal profilo di Gabriel Garko:

Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire...

Sono sicuro che molta gente giudicherà...

Sono sicuro che tante persone non capiranno....

E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura...

Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità...