LA RAI1 GIALLOVERDE E I REBUS DEI PALINSESTI ESTIVI: TUTTE I NOMI E LE INDISCREZIONI

A condurre Unomattina Estate, come anticipato da Tvblog, sarà Roberto Poletti, in quota Lega, con la riconfermata Valentina Bisti, giornalista del Tg1. Inizialmente il programma doveva essere affidato a Pierluigi Diaco, voce di Rtl 102.5 e autore di Maurizio Costanzo, poi spostato, come anticipato dal sito di Davide Maggio, a La Vita in Diretta Estate. Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Beppe Convertini, ben visto sul fronte 5 Stelle, ipotesi che avrebbe creato qualche malcontento a Viale Mazzini e che sarebbe dunque in netto calo.

Rebus sul fronte femminile. Circolano i nomi di Ingrid Muccitelli, compagna di Mauro Masi, della giornalista del Tg2 Lisa Marzoli (che sui social si definisce "vera amica" della direttrice De Santis) e perfino quello dell'attrice Sandra Milo che sulla carta d'identità segna 86 anni.

Nei palinsesti pubblicati sul sito di RaiPubblicità al mattino figura il programma "Quelle brave ragazze". La presenza in palinsesto per il terzo anno consecutivo non sarebbe però certa, negli ultimi giorni sarebbe spuntata anche l'ipotesi di una trasmissione di economia domestica con Lisa Marzoli o uno spazio affidato a Monica Marangoni, campagna di Cristiano Ceresani, capo gabinetto del ministro leghista Lorenzo Fontana, che a Unomattina in Famiglia aveva detto: "Satana e il Sistema Babilonia contaminano il mondo con i gas serra alterando gli equilibri climatici". Insomma la rincorsa per un posto al sole nel palinsesto estivo continua in attesa del verdetto finale dei prossimi giorni.

GIRA VOCE

1) Gira voce che la società di produzione televisiva DueB (da Riccanza a Belli più di prima) di Luna Berlusconi non stia vivendo un buon momento. Futuro a rischio? Si sa, la crisi non risparmia nessuno!

2) Gira voce che il discusso Ferdinando Salzano di Friends and Partner abbia preso molto male la decisione di Mediaset di cancellare il Music Summer Festival su Canale 5, la manifestazione era popolata da numerosi artisti della sua scuderia. Mala tempora currunt (sul fronte budget) a Cologno Monzese.

3) Gira voce che le previsioni dell'astrologo Simon and the Stars (Simone Morandi) siano molto indigeste all'attore Leopoldo Mastelloni. Problemi di segni zodiacali o di altro tipo?

SANREMO 2020: I DUBBI SU MINA, SI RAFFORZA L'IPOTESI AMADEUS

L'idea Mina come direttrice artistica di Sanremo 2020 è nata dal figlio Massimiliano Pani, ipotesi che ha trovato prima aperture pubbliche dell'ad Salini. Operazione in realtà molto più complessa di come appare, la tigre di Cremona è per esempio testimonial Tim che lo scorso anno è stato sponsor unico della manifestazione. Altri dubbi arriverebbero sulla sua gestione "assente", non si mostrerebbe di certo all'Ariston e finirebbe per delegare tutto a Pani.

A Viale Mazzini per il 2020 e per i settant'anni della kermesse vogliono evitare polemiche su presunti conflitti di interessi. Per la conduzione in pole position sempre Amadeus, reduce dai numerosi successi degli ultimi anni, che vorrebbe però anche la direzione artistica per giocarsi la sua partita come hanno fatto anche Carlo Conti e Claudio Baglioni.

NADIA TOFFA LASCIA NOTORIA, FABRI FIBRA ENTRA IN SONY

Chi entra e chi esce. La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa ha deciso di lasciare l'agenzia Notoria, che ora fa capo a Graziella Lopedota, che per anni l'ha rappresentata. Cambiamenti anche per il rapper Fabri Fibra che saluterà Universal per entrare in Sony.

TONY EFFE DOPO TAYLOR MEGA SI CONSOLA CON LA SUPERMODELLA

Dopo alcuni mesi vissuti con grande passione è finita tra la bombastica Taylor Mega e il cantante Tony Effe. Il settimanale Chi ha parlato del nuovo flirt dell'influencer con Hormoz Vasfi, iraniano e milionario, noi possiamo aggiungere che anche il cantante della Dark Polo Gang si è presto consolato. Da qualche settimana a Milano fa coppia fissa con una supermodella che non passa certo inosservata, la sua identità per ora è "misteriosa".

VIALE MAZZINI NEWS

1) Gira voce che Lega e 5 Stelle avrebbero messo nel mirino la poltrona di Eleonora Andreatta, la guida di Rai Fiction farebbe gola a molti considerando i milioni di euro a disposizione ogni anno. A frenare l'operazione sarebbero però i risultati positivi e importanti raggiunti negli ultimi anni.

2) Com'è noto la direzione di Carlo Freccero durerà solo un anno e, come ripete lo stesso dirigente con frequenza, il prossimo novembre dovrà lasciare la seconda rete. Chi arriverà al suo posto? Sono già iniziate le manovre che diventeranno più concrete dopo le elezioni Europee, negli ultimi giorni sarebbero cresciute le quotazioni di Angelo Teodoli, già direttore direttore di Rai2, Rai Gold e Rai1.

3) Ai piani alti di Viale Mazzini gira voce che Chiara Galvagni, capostruttura delle Risorse Artistiche Rai, potrebbe far causa all'azienda. Da diciotto anni occupa un ruolo di responsabilità e procura da "direttore" seduta però sulla poltrona di capostruttura. Una struttura, ricordiamo, che ogni anno muove molti milioni di euro.

Nessun avanzamento di carriera ma anche la mancata difesa durante il Festival di Sanremo, la dirigente era finita nel mirino perché mamma di Veronica Corno, braccio destro di Ferdinando Salzano. In realtà come già scritto da Dagospia lo scorso 6 febbraio la dirigente era stata esclusa dalla gestione contrattuale del Festival, affidata alla coppia Flussi ("capo" della Galvagni) e Orfeo, allora direttore generale della Rai. Come andrà a finire?

INDOVINELLI

1) Il poltico pentastellato non si perde una sola puntata di un programma in onda su Rai2. Il motivo? Ha occhi solo per la bella inviata che arriva dal profondo sud.

2) Il famoso attore ha da qualche anno una relazione con una collega, dicono che sia gelosissimo di un comico che con la sua compagna ha lavorato di recente. Questione di corna?

3) La conduttrice, il noto programma che presenta e il famoso dirigente condividono lo stesso ufficio stampa. Qualche giorno fa un'intervista scritta da una dipendente della stessa società conteneva una notizia che ha avuto molto impatto mediatico. Un leggero conflitto di interessi?

