Daniele Luttazzi per “il Fatto quotidiano”

Ritenere che stelle, pianeti e satelliti influenzino le vicende umane è pensiero magico: non c'è alcuna causa scientifica a collegare quelli a queste. Ciò non toglie che sia divertente leggere gli oroscopi a giornata conclusa, per vedere se ci hanno preso.

Qualora piacciano anche a voi le coincidenze (c'è chi ne ricava un senso di ordine cosmico, e chi addirittura le ritiene la prova che dall'aldilà ci stanno comunicando che sono ancora vivi, poiché la probabilità di certi sincronismi è talmente remota che solo una volontà sovrannaturale può giustificarla), la lettura post hoc dell'oroscopo è un hobby che potete senz' altro perfezionare: per esempio, verificando quello dei vip pubblicato nel giorno del loro decesso.

Nicoletta Orsomando, Capricorno. Morta il 21 agosto. Branko: Sarai felice che un amico che pensavi perso comunichi con te, non solo per salutarti, ma per fare grandi proposte. Marco Pesatori: Vitalità e forza garantite. Paolo Fox: Tutto procede per il meglio e potresti risolvere molte incomprensioni.

Gianfranco D'Angelo, Leone. Morto il 15 agosto. Branko: Qualcosa potrebbe scuotere il terreno su cui ti trovi. Marco Pesatori: Quando c'è la Luna problematica come oggi, tutto diventa meno semplice. Paolo Fox: Giornata di luna opposta quindi potrebbe emergere un po' di tensione.

Roberto Calasso, Gemelli. Morto il 29 luglio. Branko: Preparati, perché oggi sarà un viaggio particolarmente utile per pianificare tutti i desideri che hai desiderato nella tua vita. Sappi che presto sarai in grado di raggiungerli. Marco Pesatori: La Luna ti ama, ti accarezza, ti premia, ti solleva attorno ondate di simpatia, ti spiana la strada e ti toglie ogni genere di ostacolo davanti. Paolo Fox: Sul lavoro aspettatevi chiamate e novità.

Raffaella Carrà, Gemelli. Mortail 5 luglio. Branko: Una persona cara può esprimere dispiacere per come stanno le cose. Marco Pesatori: Non sei di quelle che aspettano la soluzione dei problemi per l'eternità. Sei concentrata e pronta allo scatto rapido, efficace e anche inesorabile. Paolo Fox: È ideale questo periodo per cercare risposte.

Carla Fracci, Leone. Morta il 27 maggio. Branko: I desideri di cambiamento diventeranno più forti. Marco Pesatori: Quando ti lasci andare sei irresistibile e in ogni duello non perdi mai. Paolo Fox: Sul lavoro questa giornata è ottimale per fare nuovi piani.

Franco Battiato, Ariete. Morto il 18 maggio. Branko: Dovrai fare affidamento sulle tue capacità analitiche e sul tuo autocontrollo d'acciaio per navigare nei mari in tempesta in cui ti trovi oggi. E non c'è modo di sfuggire allo stress. Questa è un'opportunità per mettere alla prova la tua fiducia. Assicurati solo di passarlo. Marco Pesatori: Oggi carichi lavita a testa bassa. Paolo Fox: Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia.

Milva, Cancro. Morta il 23 aprile. Branko: L'avventura del vostro 2021 inizia proprio oggi, alle 11e 50, con l'arrivo di Marte nel segno. Marco Pesatori: Benissimo. Ora sei proprio te stessa. Paolo Fox: Impegnatevi di più nelle cose che vi piacciono. Il resto, lasciatelo perdere.

Raoul Casadei, Leone. Morto il 13 marzo. Branko: Hai una forza interiore in grado di gestire qualsiasi problema. Non abbassare le braccia, chiudi gli occhi e continua. Marco Pesatori: Marte ti spinge ad agire con la famosa zampata, che è decisione inesorabile. Paolo Fox: Godetevi questo bel periodo.

