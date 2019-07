MA È ALLORA È UNA MODA: PIÙ UTILI SI FANNO, PIÙ SI VESSANO I LAVORATORI - ANCHE MEDIASET TRASFERISCE 29 GIORNALISTI DA ROMA A MILANO, CON UN BLITZ. ''ORA CAPIAMO PERCHÉ TGCOM, SPORT, STUDIO APERTO E TG4 SONO STATI ACCORPATI SOTTO UN'UNICA TESTATA''. PER ORA RESISTE IL TG5, DI CUI DA DUE ANNI SI PARLA DEL TRASFERIMENTO. MA QUANTO DURERÀ? - IL CDR VOTA 5 GIORNI DI SCIOPERO - COME DISNEY/FOX, IL BISCIONE AVEVA APPENA REGISTRATO UTILI RECORD

Un vero e proprio blitz, per spostare una parte della redazione da Roma a Milano. Proprio nei giorni in cui il gruppo annuncia un aumento degli utili del 155% nel primo semestre 2019. Dopo Sky, anche Mediaset lascia la Capitale: o almeno così vorrebbero i vertici. Via cronaca, esteri e sport, resteranno solo il servizio politico e vaticano: 29 giornalisti dovranno cambiare città.

Già nel 2017 si era parlato di un trasloco, allora per il Tg5. Non se ne fece nulla, per la rivolta interna e anche per il peso della testata, la più rappresentativa della rete. Stavolta l' azienda ci riprova con un altro pezzo, il più debole ma anche il più grande: dopo l' ultima riorganizzazione di giugno, con l' accorpamento di TgCom, Sport, Studio Aperto e Tg4, News Mediaset conta su 219 effettivi.

"Quell' operazione era apparsa a tutti scriteriata: oggi abbiamo scoperto la sua logica", spiegano voci interne, sempre più preoccupate per la prospettiva dell' esodo.

In particolare, il trasferimento dovrebbe coinvolgere 29 giornalisti, fra cui 2 vicedirettori e 8 caporedattori. La cronaca romana sarà coperta solo dal Tg5. Le ragioni ufficiali sono il sovrannumero della linea, a cui è stata contestata una "scarsa attività": "Spesso si fa fatica a trovare lavoro", è stato detto ai dipendenti. Il piano è stato subito contestato dal Cdr: l' assemblea ha proclamato lo stato d' agitazione e votato un pacchetto di 5 giorni di sciopero. L' azienda però non pare intenzionata a fermarsi, anzi chiede trasferimenti già ad ottobre.

Sembra di rivivere la stessa situazione di Sky, che un paio d' anni fa chiuse la sede romana. In questo caso si tratta di un provvedimento parziale.

Per ora: in molti temono che sia solo l' inizio e che presto la stessa sorte possa riguardare anche il resto della redazione. Anche il Tg5, quando in futuro andrà in pensione il direttore Mimun, potrebbe non essere più al sicuro.

