Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Al vaglio del Tribunale civile di Roma c'è un'altra separazione vip, oltre a quella di Francesco Totti e Ilary Blasi. È infatti arrivato al capolinea anche il matrimonio di Claudio Amendola e Francesca Neri, nonostante i primi di agosto il protagonista dei Cesaroni avesse smentito le voci che parlavano di una rottura.

I due attori però, a differenza dell'ex capitano giallorosso e della conduttrice di Mediaset, hanno raggiunto subito e con grande serenità un accordo extragiudiziale che, dopo essere stato depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, ora dovrà essere omologato dal giudice, previo benestare del pubblico ministero degli Affari civili.

Insomma, mentre in casa Totti era in atto la guerra del guardaroba, combattuta a colpi di costosi dispetti (con Rolex, borsette e scarpe griffate fatte sparire) e puerili siparietti social, Claudio Amendola e Francesca Neri avevano avviato la separazione con negoziazione assistita. L'attore romano, di fede romanista, ha scelto per la sua difesa lo stesso legale che assiste l'ex numero 10, ossia l'avvocato Antonio Conte. Mentre l'attrice di origini trentine è rappresentata dall'avvocatessa Paola Friggione.

IL MANTENIMENTO Amendola aveva già lasciato il tetto coniugale lo scorso luglio. L'accordo raggiunto prevede che paghi un assegno di mantenimento mensile all'ex moglie e un contributo economico al loro figlio Rocco, che ha 23 anni. La casa dove vivevano resterà alla Neri. I due si erano sposati a New York nel 2010, ma complessivamente stavano insieme da 25 anni. Hanno affrontato con grande affiatamento anche la malattia di cui l'attrice aveva svelato di essere affetta durante un'intervista in tv. «Starle a fianco è stato il mio compito, non è stato difficile.

