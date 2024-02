MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – ANNALISA MANDA IN TILT I PIPPAROLI: LE IMMANCABILI REGGICALZE ACCOMPAGNATE DA SCOLLATURA E TRASPARENZE – ANGELINA MANGO LASCIA I TAPPETI A CASA E OPTA PER...UNA TENDA - ROSE VILLAIN IMPACCHETTATA IN UN VESTITO CHE OSCURA IL SUO FISICO BOMBASTICO – CLARA SI VESTE DI CARTA STAGNOLA – LOREDANA BERTÈ SGUAINA LE COSCE – LA TRASFORMAZIONE DI ALESSANDRA AMOROSO: SI APPICCIA IN TESTA DELLE EXTENSION E MOSTRA LE ZINNETTE… VIDEO

Estratto dell'articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

angelina mango in etro

Ecco qui di seguito tutti i look della serata finale di Sanremo 2024:

Amadeus in Gai Mattiolo

Dammi retta, ci mancheranno anche le sue giacche.

Voto: 7

Renga e Nek in Maurizio Miri

Ci toccava arrivare all’ultima serata per vederli come avremmo voluto vederli fin dalla prima. La pazienza paga. Ma che pazienza…

Voto: 7

Big Mama in Lorenzo Seghezzi

The Gattopardo is on fire.

Voto: 6

Gazzelle

rose villain in giorgio armani prive?? e gioielli damiani

Lo ricorderemo come quello con gli occhiali e il cappuccio. Tutto sommato lo ricorderemo bene.

Voto: 6++

Dargen D’Amico in Moschino

50 euro sull'11 nero e 50 sul 32 rosso. Omaggio alle roulette del casinò.

Voto: 5/6

Il Volo in Emporio Armani

Ci rimarrà il dubbio se questo look è un capolavoro…

Voto: 6-

Loredana Bertè in Valentino

Piume da capo a (quasi) piedi: la mamma rock di tutti noi chiude in bellezza.

Voto: 8

Tananai

Il fatto che fuori piova è del tutto casuale.

Voto: 7+

annalisa in dolce & gabbana e gioielli crivelli

I Negramaro in Giorgio Armani

Festa in famiglia.

Voto: 6/7

Fiorello in Giorgio Armani

Tutti le mettono sulla giacca le pailettes. E lui, invece, vive nel mondo del sottosopra.

Voto: 8

Mahmood in Valentino

Ma allora era questa la tuta gold! Ce piace!!!

Voto: 8

I Santi francesi in Dolce & Gabbana e gioielli Bulgari

Sì, li voglio.

Voto: 8+

Diodato in Zegna

L'eleganza. Non sarà quella classica, ma è innegabile.

Voto: 7

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

Lo dico così, come nota di costume: 70 anni il 4 aprile.

mr. rain in fendi

Voto: 8

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli e gioielli Damiani

Scollatura sexy chiama extention. Ed extention rispondono.

Voto: 7

Alfa

Ha detto che della moda non gli importa un granché. Ma sta sera i brillantini li ha cacciati fuori pure lui.

Voto: 6

Irama

clara in rabanne

In questi giorni a Sanremo è più facile trovare un tavolo al ristorante che una camicia su un cantante. Che è tutto dire.

Voto: 5 ½

Gigliola Cinquetti in Maison Lavinia Turra

Eh sì, anche la classe non ha l'età.

Voto: 10

Ghali in Marni

Per il look. Ma non solo.

Voto: 10

Luca Argentero in Giorgio Armani

Una mosca bianca.

Voto: 6/7

dargen d’amico in moschino

Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli

Userò un linguaggio tecnico specialistico forse non comprensibile a tutti: je l'ha ammollata a tutte.

Voto: 9

Fiorello in Giorgio Armani e Amadeus in Gai Mattiolo

Come d'estate una notte stellata.

Voto: 7 Fiorello, 6 Amadeus

Emma Marrone in Ferrari e gioielli Tiffany & Co.

Farà il pieno (di voti)?

Voto: 6—

Angelina Mango in Etro

90% JLo e 10% circo equestre: e funziona alla grande!

Voto: 7

big mama in lorenzo seghezzi

Geolier

Mettiamola così: nella mia classifica non è primo. Manco secondo. E nemmeno terzo.

Voto: 5

I Ricchi e poveri in Vivetta

Io vi vorrei così. Ma per tutta la vita.

Voto: 7

Il Tre

Vai a distinguere i tatuaggi dai pizzi.

Voto: 4

Maninni in Antonio Riva

Brillantini, petto nudo e guanti: non gli manca proprio niente di quelli che sono i trend di questo Sanremo.

Voto: 6 1/2

The Kolors in Emporio Armani

Io un tentativo con una maglietta lo farei: per vedere di nascosto l'effetto che fa.

i santi francesi in dolce & gabbana e gioielli bulgari

Voto: 6

La Sad

E adesso passate ai controlli in aeroporto.

Voto: 6

Mr. Rain in Fendi

È uno che attacca bottone.

Voto: 6

Fred De Palma in Ssheena

Stasera è andato in bianco (in effetti si è classificato ultimo).

Voto: 5

Sangiovanni in Gcds

E se lo avesse guardato da casa, si sarebbe vestito molto diversamente?

Voto: 5

alessandra amoroso in roberto cavalli e gioielli damiani

Clara in Rabanne

I gladiator luccicosi: la prossima volta che li vedremo saremo sotto ipnosi.

Voto: 5/6

Bnkr44

Giudichiamo quelli mezzi nudi o quelli mezzi vestiti?

Voto: 6

Rose Villain in Giorgio Armani Privè e gioielli Damiani

Non è scattato il clic. E allora niente boom.

Voto: 6

bnkr44 diodato in zegna il volo in emporio armani fiorella mannoia in luisa spagnoli e gioielli crivelli i ricchi e poveri in vivetta irama gigliola cinquetti in maison lavinia turra ghali in marni la sad geolier i negramaro in giorgio armani maninni in antonio riva mahmood in valentino amadeus in gai mattiolo fiorello in giorgio armani e amadeus in gai mattiolo alfa luca argentero in giorgio armani sangiovanni in gcds fiorello in giorgio armani the kolors in emporio armani gazzelle loredana berte in valentino emma marrone in ferrari e gioielli tiffany & co. fred de palma in ssheena