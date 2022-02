2 feb 2022 17:30

MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – NOEMI NON HA RIVALI, ORNELLA MUTI SFODERA LA COSCIA E SI RIBELLA AL “VECCHIUME” DI RE GIORGIO ARMANI. ERA QUESTA LA RIVOLUZIONE? – BLANCO FA CADERE LA MANTELLA SUL PALCO (MA NON L’ABBIAMO GIÀ VISTA ‘STA SCENA?) – DARGEN D’AMICO COME MANUEL FANTONI – I MANESKIN VESTITI DA BRAVI RAGAZZI DELL’ORATORIO NON SBAGLIANO – MATTEO BERRETTINI DA STURBO IN SMOKING – I CUISSARDES DI ANA MENA DA BLOCCARE A VENTIMIGLIA – RKOMI COME EDWARD MANI DI FORBICE - FUORI CONCORSO ORIETTA BERTI A METÀ STRADA TRA LADY GAGA E IL CORONAVIRUS… - VIDEO