1. FAZIO, ECCO IL MINI-TAGLIO AL SUPER-STIPENDIO: CALA DEL 10%, LA RAI RISPARMIA 224MILA EURO

Gianluca Roselli per il "Fatto quotidiano"

Il contratto di Fabio Fazio è un po' meno monstre. Il popolare conduttore avrebbe accettato il taglio al suo compenso, ma con una percentuale inferiore rispetto alla richiesta iniziale della Rai.

La trattativa nelle ultime settimane era in stallo e l' amministratore delegato Fabrizio Salini sta ricevendo i rifiuti alle sforbiciate da parte di alcuni volti noti. Finora a dirgli no sono stati Carlo Conti (rinnovato alla stessa cifra dell' anno scorso, circa 1 milione e mezzo) e Bruno Vespa. "Visto che si parte e si finisce sempre con me, prima si vada dagli altri e poi ne riparliamo", ha detto il giornalista, che dalla Rai percepisce 1 milione e 280 mila euro, con il contratto in scadenza a settembre.

Fazio, il cui programma Che tempo che fa è stato spostato da Raiuno a Raidue, dopo diverse polemiche sui mega stipendi e attacchi dal mondo politico (soprattutto da Matteo Salvini), si era detto disponibile a rivedere la cifra del suo mega contratto, stipulato a suo tempo da Mario Orfeo: 2 milioni e 240 euro a stagione per un quadriennio. Cui vanno aggiunti altri 18 milioni l' anno tra la cifra pagata alla società Officina srl per diritti e costi industriali, e i costi a carico della Rai per la realizzazione del programma.

Su Raiuno erano previste anche una trentina di seconde serate al lunedì: Che fuori tempo che fa, ora cancellate.

Il suo contratto, ricordiamo, è blindato: Viale Mazzini non può modificarlo in modo unilaterale, ma solo con l' accordo del conduttore. In caso contrario, la tv pubblica sarebbe costretta a sborsare una penale di oltre 7 milioni di euro.

La trattativa con Fazio ora sembra essersi sbloccata. La richiesta di Salini era una riduzione del 20% del compenso annuo, quindi 448 mila euro. Ma alla fine ci si sarebbe accordati per un calo del 10%: 224 mila euro. Un risparmio che toccherà solo il suo compenso. Non è chiaro il resto: quanto sborserà in meno la Rai a Officina a fronte del dimezzamento delle puntate dovuto alla soppressione della seconda serata?

Fazio avrebbe accettato il taglio in quanto "misura non punitiva ad personam", ma come una "richiesta generale dell' azienda". Esprimendo però contrarietà alla riduzione del budget di Che tempo che fa. E ora Salini tornerà alla carica anche con gli altri. "La mission della Rai è una generale riduzione dei costi, dalle risorse interne agli artisti", aveva detto qualche tempo fa in Vigilanza. Con Fazio pare esserci riuscito. Ma solo a metà rispetto all' obbiettivo iniziale.

RAI: DA FAZIO OK GIÙ COMPENSO, NO A TAGLIO BUDGET PROGRAMMA

(ANSA) Fabio Fazio secondo quanto si apprende ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. La notizia viene confermata da fonti dell'entourage del conduttore televisivo che fanno risalire l'intesa con l'azienda a un paio di settimane fa. Fazio e i suoi collaboratori hanno espresso però contrarietà alla riduzione del budget di "Che tempo che Fa".

