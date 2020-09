MA QUALE TERAPIA DI COPPIA, PER SALVARE IL MATRIMONIO SI VA A SCUOLA DI SEDUZIONE – “PARFUM DE FEMMES” È UN CLUB CREATO PER RAFFORZARE LA FIDUCIA SESSUALE DELLE MOGLI DELLA LONDRA BENE - CONTRO LA CADUTA DEL DESIDERIO, IMPARANO A DIVENTARE PIÙ SEXY COL MASSAGGIO TANTRICO, CON L’ARTE DEL BURLESQUE, CON LA RICERCA DI LUOGHI INSOLITI, MA POI DEVE ESSERE MESSO IN PRATICA CON I “COMPITI A CASA”: “FATE PENSIERI SPORCHI, SIGNORE!”

“Parfum de Femmes” è un club creato per rafforzare la fiducia sessuale delle donne.

Vengono chiamati professori “sexperts” (esperti in materia di sesso) per insegnare alle donne a comportarsi in modo erotico.

La classe è formata da 24 donne, tutte tra i 30 e i 40. Si incontrano una volta al mese, in un seminterrato di Londra e imparano a diventare più “sexy”. L’argomento cambia ogni mese, ma poi deve essere messo in pratica con i “compiti a casa”. La lezione del mese scorso era incentrata sul massaggio tantrico. Ha riscosso grande successo. Joanna, per esempio, ha inviato un sms al marito invitandolo a vivere un’esperienza erotica nella stanza degli ospiti, dove ha creato l’atmosfera perfetta tra candele e oli profumati.

La lezione di questa settimana è l'arte del burlesque. Miranda Llewellyn è la “expert” per questa volta. Ha quasi 60 anni, indossa un corpetto nero, leggings leggeri e trasuda sex appeal. Mentre insegna alle sue allieve come sfilarsi i guanti, indossare abiti sadomaso, ballare il can can, posare in modo sexy, incita le donne a vagare con l’immaginazione. “Fate pensieri sporchi, signore”, insiste.

Ma queste donne sono quelle della “generazione Cosmopolitan”, non degli anni ‘50. Hanno davvero bisogno di aiuto in camera da letto? Evidentemente sì, e perché no, forse anche i maschietti potrebbero necessitare di un proprio club dove imparare a migliorare la propria attività sessuale.

