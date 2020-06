COL CUORE IN GOL - DA STASERA SI VEDRANNO IN CHIARO SU RAI2 I GOL E LE IMMAGINI PRINCIPALI DELLE PARTITE, CON PAOLA FERRARI - IL BLOCCO DELL'ANTITRUST SULLE PARTITE ''INTERE'' È LEGATO ALLA LEGGE MELANDRI: I DIRITTI IN CHIARO NON SONO STATI MAI MESSI IN VENDITA E IL VIA LIBERA DALLA SERIE A SENZA L’OK A LIVELLO GIURIDICO NON SAREBBE STATO POSSIBILE