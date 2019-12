MADONNA, CHE BATTAGLIA LEGALE! LA NONNA DEL POP IN TRIBUNALE CONTRO L’EX MARITO GUY RITCHIE PER LA CUSTODIA DEL SUO FIGLIO PREFERITO - LUI HA FATTO CAUSA ALLA CANTANTE PERCHÉ GLI IMPEDISCE DI AVERE UN RAPPORTO SERENO CON DAVID, IL FIGLIO CHE HANNO ADOTTATO INSIEME, E CHE LA STAR CONSIDERA, A DIFFERENZA DEI FIGLI BIOLOGICI ROCCO E LOURDES MARIA, IL SUO VERO FIGLIO PERCHÉ… .- VIDEO

Sandra Rondini per il Giornale

MADONNA DAVID

"Anche se l’ho adottato è David il figlio che ha ereditato i miei geni, la mia ambizione e volontà. I miei due biologici no". Così lo scorso maggio in una intervista a British Vogue Madonna parlava del rapporto meraviglioso che la lega a David Banda, 14 anni, adottato con l’ex marito Guy Ritchie, da cui ha avuto il figlio Rocco.

Proprio David e Rocco furono al centro di una disputa penale durante il divorzio della coppia nel 2008, con i problemi principali derivanti dal fatto che Rocco di stare con la madre non aveva nessuna voglia, preferiva stare con il padre e la sua nuova mogli e figli, al punto da avere per sua madre solo parole durissime. David, invece, è rimasto volentieri con Madonna, rivelando di essere un asso del calcio al punto che gioca nelle giovanili dello Sporting Lisbona, città dove Madonna ha vissuto per anni perché il figlio adottivo si potesse allenare con una squadra di livello. E con chi ha passato le Feste Madonna? Naturalmente con David che al pianoforte le ha dedicato "Your song" di Elton John, dimostrando una buona vocalità e di saper suonare bene il piano.

MADONNA DAVID

La clip con il ragazzino che suona per la madre è stata postata con orgoglio da sua madre, fiera del suo ragazzo ‘oro, quando invece tutti gli altri si sono limitati a chiamarla per gli auguri, evitando però di passare le Feste con lei. Nella didascalia ha scritto: "Il miglior regalo di festa che una madre potrebbe mai sognare di ricevere”. L'ennesima frecciatina ai due figli naturali? Se Rocco ha passato le Feste in Inghilterra con la nuova famiglia del padre, legatissimo ai sui nuovi fratellini, solo Lourdes Maria, protagonista qualche settimane fa di una falsa orgia a Miami per Art Basel, ha incrociato in quei giorni sua madre che alloggiava nello stesso albergo con il suo nuovo toyboy, il ballerino 26enne Ahlamalik Williams.

MADONNA

Madonna e l'ex marito Guy Ritchie hanno adottato insieme il figlio David in Malawi nel 2006 e poi lei da single, dopo il divorzio, ha adottato Mercy, ora 12enne e le gemelle Esther e Stella, 7 anni. Quindi Madonna, oltre a David, era in compagnia delle sue altre tre figlie adottive di cui, però, non parla mai. David è il solo figlio per cui stravede e come disse a British Vogue: "Quello che David ha è concentrazione e determinazione e sono abbastanza sicura da chi le abbia prese… Lui è il figlio con cui ho più cose in comune. È incredibile, non è vero? Non è mio figlio biologico ma è il solo ad aver ereditato il mio vero Dna”.

Il video, come riporta The Blast, non è stato postato solo per mero spirito natalizio e orgoglio materno, ma arriva subito dopo che l'ex Guy Ritchie di Madonna si è precipitato in tribunale proprio prima delle vacanze. Il 23 dicembre scorso, infatti, il regista di "Sherlock Holmes" ha presentato una mozione contro la popstar accusandola di impedirgli di avere ogni rapporto con David che è anche suo figlio adottivo. A motivare Ritchie è il sentimento che lega i due fratelli, Rocco e David, che vanno molto d'accordo e non possono frequentarsi quanto vorrebbero a causa della turbolenta situazione famigliare. La cantante ha risposto alle accuse dell'ex coniuge postando il video che vede il figlio felice con lei al punto da dedicarle una canzone e per nulla sconsolato dal fatto di non poter passare le Feste col padre e con Rocco.

MADONNA DAVID

"Sembra che si stia vendicando per Rocco", sostengono in molti sui social, mentre per altri "ormai di Rocco, come anche della primogenita Lourdes Maria, non le importa più nulla, sta puntando tutto su David. È la sua creatura, lo sta crescendo come un vincente e non intende condividerlo con l’ex marito". In tanti concordano e scrivono: "L’hanno adottato insieme, ma è come se fosse solo suo perché in quel ragazzo rivede se stessa e la sua fame di gloria di quando era giovane" e altri aggiungono che: "È triste vedere i figli manipolati in una coppia divorziata, ma se David vuole restare con la madre allora che Ritchie si rassegni, in fondo il suo vero figlio ha già scelto lui".

madonna

Su British Vogue del figlio Rocco non volle parlare, mentre si scagliò duramente contro la sua primogenita, Lourdes Maria, definendola "inutilmente piena di talenti che non sa sfruttare perché non ha nessuna ambizione. La sua scusa preferita per i suoi fallimenti è che parlano male di lei per colpire me. È cresciuta con i soldi e con una madre, tutte cose che io non avevo, ma non ha proprio spina dorsale". Dopo queste parole, secondo molti insider, i rapporti tra le due, da freddi che erano, pare si siano congelati del tutto. Madonna ha occhi solo per David e per la sua custodia dovrà tornare a combattere in tribunale contro l’ex marito. Il giudice ha fissato la prima udienza per il prossimo 1 gennaio. Il 2020 non sembra davvero iniziare sotto i migliori auspici per Madonna che, però, certamente sarà pronta a combattere per il suo figlio preferito.

madonna madonna