Il post di Adriana Volpe su Instagram:

giancarlo magalli sul flop di ascolti di adriana volpe

Caro Giancarlo questo gesto ? non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio ? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri ,condotta anche da me e da Marcello ,dal 9-10 % è passata ,con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come tv8.

Mi offende questo gesto ?

E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati . Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto ? - sempre a voler zittire- non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne E questo non te lo consento.

adriana volpe zittisce magalli

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

“Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto”. Adriana Volpe parte subito a razzo nella puntata odierna di Ogni Mattina, rispondendo al conduttore de I Fatti Vostri che ieri via social ha ironizzato sugli ascolti del programma di Tv8, invitando in particolar modo la sua ex partner a Rai 2 a starsene zitta.

adriana volpe alessio viola

“Caro Giancarlo, questo gesto (di stare zitta, ndDM) non me lo fai, perché hai provato tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi“

è lo sfogo della Volpe in diretta. La sua arringa contro Magalli continua:

“Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e una squadra in cui credo. E tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto”.

In un post su Instagram, la conduttrice ha ribadito il suo pensiero, aggiungendo però un’ulteriore frecciata sugli ascolti, questa volta de I Fatti Vostri:

“(…) Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come I Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello (Cirillo, ndDM), dal 9-10% è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera“.

adriana volpe alessio viola

adriana volpe 4 giancarlo magalli foto di bacco