LA MAGLIE ROMPE IL SILENZIO SULLA RISSA MUGHINI-SGARBI: “LO SAPEVO CHE FINIVA COSÌ, ME L’ASPETTAVO, PERCHÉ NON SI PIACCIONO NÉ POTREBBERO. SGARBI FA SGARBI DA MOLTI ANNI, UN METODO BREVETTATO E COLLAUDATO. MUGHINI SI È INCUPITO E HA ALZATO A DISMISURA IL SOPRACCIGLIO. L’ALTRA SERA IL SUO DISPREZZO INTELLETTUALE ERA SCRITTO SUL VOLTO ANCOR PRIMA CHE COMINCIASSIMO – IN PIÙ C’ERO IO, E PER MUGHINI SONO UNA TETRAGONA SALVINIANA, PERÒ…” – VIDEO

Lettera di Maria Giovanna Maglie a Dagospia

Caro Dago, sono quella seduta immobile per non beccarsi uno schiaffone o uno sgabello in testa, che però le scappa da ridere, un po' perché lo sapeva che finiva così, anzi che cominciava, un po' perché un pizzico di trash TV mette sempre allegria.

Ne sai qualcosa tu che te la sei inventata proprio con Sgarbi, e c'era Ferrara, ma anche Costanzo a incoraggiare torte in faccia.

Mi dispiace per autori e conduttori di Stasera Italia, programma al quale partecipo volentieri, e che so essere stati dolorosamente colpiti dalla scenataccia di Sgarbi e Mughini mercoledì sera, altro che averla orchestrata, ma io non me la prenderei.

Da spettatore mi sono annoiata di più la sera seguente col buon Cottarelli, sparatemi se volete, però insisto che l'overdose di talk TV e' tale che qualche variazione sul tema si impone. Senza contare che trovo più insultanti certi conduttori isterici con quelli che non la pensano come loro, o che minacciano a ogni piè sospinto di chiudere i microfoni agli interlocutori troppo vivaci,dopo averli aizzati l'uno contro l'altro.

Perché me l'aspettavo? Semplice, perché Sgarbi e Mughini non si piacciono né potrebbero.

Sgarbi fa Sgarbi da molti anni, un metodo brevettato e collaudato nel quale, lo dice anche lui, l'attacco autentico di ira si unisce a un calcolo e alla ripetizione ossessiva della stessa parola di insulto, e se si parla di magistratura, di processi politici, l'ira per quello che gli appare un insopportabile sopruso di una categoria, e che mi sento di condividere e l'insulto diventano molto fortemente sentiti.

Mughini si è negli ultimi tempi incupito e ha alzato a dismisura il sopracciglio indignato per i tempi che corrono, signora mia, che gli destano, non solo nel campo di calcio, orrore e raccapriccio intellettuali, e questo orrore manifesta interrompendo in continuazione l'altro ospite con frasette del tipo "ma non è certo un santo", o , "su questo c'è un'indagine della magistratura", o ancora "abbiamo dimenticato l'umanità", frasi che insomma tendono a ricordare all'altro l'inferiorità senza possibilita' di scampo.

In più c'ero io, che agli occhi di Sgarbi sono una che si è illusa che il governo con i grillini potesse andare da qualche parte ma che lui guarda con indulgenza; per Mughini sono invece una tetragona salviniana, e lo sono, ah se lo sono, però mantengo la calma e non interrompo e quando mi tocca parlare, lo faccio secondo me con una qualche autorevolezza, cercando di dividere le informazioni dalle opinioni. Quindi mi potete mettere dove volete in uno studio tv, anche uno contro dieci, io ci vado tranquilla.

L'altra sera il disprezzo intellettuale di Mughini era scritto sul suo volto ancor prima che cominciassimo, e mentre non possiamo far nulla per sembrare alla sua altezza, ai suoi occhi almeno, possiamo domandarci perché se la realtà e la politica italiana di oggi gli fanno tanto orrore, frequenti i luoghi nei quali vengono raccontati al loro livello più visceralr, ovvero gli studi televisivi.

Quanto a me, finché continuerò a divertirmi e naturalmente finché continuano a invitarmi, ci andro' .

PS Sulle ragioni storiche dell' insopportabile complesso di superiorità della sinistra italiana, che fa credere a molti di loro, ben oltre Mughini, di avere sempre in mano la bandiera della verità, e che gli altri facciano sempre schifo, siano sempre esseri inferiori, in specie quando vanno a votare e decretano il successo dei rozzi uomini d'ordine, avrei molto da dire, dal premi letterari alle scuole, alle università, alla Rai al mondo dello spettacolo.

È una tirannia insopportabile, da sradicare, chi avvelena i giovani, e non so se sarà possibile in un tempo ragionevole. Ma questo è molto meno divertente, e farei un'altra faccia, non quella del meme di mercoledì sera.