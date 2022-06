MAI 'NA JOLIE! - MAX PEZZALI HA RIVELATO CHE ANGELINA JOLIE NEL 1998 FU SCARTATA PER IL FILM "JOLLY BLUE", PERCHÉ ERA "TROPPO SEXY"! - AL POSTO DELL'ATTRICE È STATA SCELTA ALESSIA MERZ, RITENUTA PIÙ ADATTA PER QUEL RUOLO DAL REGISTA…

Troppo sexy per quel ruolo. Max Pezzali, intervistato a Verissimo, ha raccontato che l’attrice Angelina Jolie, ai tempi 23enne e ancora sconosciuta, venne scartata per il film «Jolly Blue» (1998) per questo motivo. Al suo posto il ruolo fu assegnato ad Alessia Merz, ritenuta più adatta per quel ruolo dal regista Stefano Salvati.

primo piano jolie a diciannove anni

Il cantante, che ha da poco compiuto 50 anni, ha dunque confermando la leggenda che da anni circola dietro la pellicola musicale che ha ripercorso l’esordio musicale degli 883. «La storia è vera - ha detto in tv - lei fece il casting e qualcuno disse che aveva un viso interessante. Qualcuno tra il regista e il producer disse però che non andava bene».

Una sedicenne Angelina Jolie - allora ancora sconosciuta - fu invece scelta come protagonista nel 1991 del video «Alta Marea» di Antonello Venditti. La clip fu girata a Los Angeles e l’attrice venne scelta attraverso un casting tra altre 200 ragazze.

