DI MALENA IN MEGLIO! – L’EX DIRIGENTE PD DIVENTATA PORNOSTAR DÀ SPETTACOLO AL “BERGAMO SEX”: APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO DI MEMORABILIA E CREA IN DIRETTA UNA “B-SHIRT”, UNA MAGLIETTA CON L’IMPRONTA DEL SUO CULO! – LUNGHE FILE E FAN ARRAPATISSIMI – VIDEO + FOTOGALLERY

MALENA SI FA FARE UNA B SHIRT AL BERGAMO SEX

Rosanna Scardi per www.corriere.it

malena pubblico foto francesca ricciardi (3) 1 malena matteo renzi

All’entrata il parco giochi acquatico con le star dell’hard senza veli e, vicino, un grande toro meccanico dalla forma imbarazzante e la tenda circus dove scattare le foto con le ragazze. La quattordicesima edizione di Bergamo Sex, la più importante fiera dell’eros in Italia, è iniziata venerdì 30 agosto nel parcheggio e negli spazi della discoteca Bolgia di Osio Sopra, con un incremento di pubblico del 10 per cento: in gran parte sono spettatori sopra i 35 anni, ma sono molti anche i giovani, le coppie e i gruppetti di amiche.

malena pubblico foto francesca ricciardi (1)

La manifestazione prosegue oggi (sabato 31 agosto) dalle 15.30 alle 3 di notte. Lunghissima la fila per accedere al primo temporary shop di Malena, l’ex esponente dell’assemblea nazionale del Pd, oggi volto della tv generalista dopo la partecipazione all’Isola dei famosi: la musa di Rocco Siffredi ha aperto il suo primo negozio per la vendita di ricordi e memorabilia ai fan. Tra le esclusive osé la creazione della «B-shirt», una maglietta con l’impronta del suo lato B, in edizione limitata.

malena b shirt foto francesca ricciardi (1) malena gelato

Ottanta le rappresentanti del mondo adult, impegnate in 36 ore di show su due palchi: tra loro, a mostrarsi sono state la madrina Sofia Neri, Amandha Fox, Michelle Ferrari, nome d’arte di Cristina Ricci, scelto per la somiglianza con la Hunziker, autrice del romanzo «Volevo essere Moana», edito da Mondadori. Tra le star a luci rosse che si aggirano in fiera anche Vittoria Risi, pittrice e esperta di belle arti, che ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi e ha partecipato alla Biennale di Venezia, posando nuda nel padiglione curato dal critico.

malena b shirt foto francesca ricciardi (6)

Sex toys in esaurimento, mentre proseguono, al piano di sopra, fino a notte i casting per scoprire gli emergenti del settore, curati da Jack23, scoperto dalla Siffredi Hard Academy.

malena spettacolo foto francesca ricciardi (3) malena b shirt foto francesca ricciardi (2) malena selfie (2) malena selfie (1) malena con le malenite 8 malena (1) malena pubblico foto francesca ricciardi (3) malena con le malenite 2 malena malena con le malenite 5 malena con le malenite 6 malena 4 malena con le malenite 3 malena con le malenite 7 malena con le malenite 11 malena con le malenite 4 malena con le malenite 10 malena (2) malena 11 malena 2 malena con le malenite 9 malena 3 malena 4 malena 6 malena 9 malena selfie (4) malena malena b shirt foto francesca ricciardi (3) malena b shirt foto francesca ricciardi (5) malena b shirt foto francesca ricciardi (7)