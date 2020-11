DI MARE IN PEGGIO - “STRISCIA LA NOTIZIA” METTE A NUDO LE BALLE RACCONTATE DAL DIRETTORE DI RAITRE, FRANCO DI MARE: “LA DIMAREIDE È LA STRANA PATOLOGIA CHE COLPISCE CHI NON PERDE IL VIZIO DI NEGARE LA REALTÀ” - IL FILMATO DEL FINTO TG1 ORGANIZZATO DA DI MARE E DA ATTILIO ROMITA PER FARE PUBBLICITÀ AI PANNOLINI LINES - IL RACCONTO DELLA BOTTERI: "LO CONOBBI ALLA SUA FESTA DI DIVORZIO. GLI REGALAI UNO SLIP LEOPARDATO CHE SI E' INFILATO E HA BALLATO SUL TAVOLO..." - VIDEO

La DiMareide è la strana patologia che colpisce chi non perde il vizio di negare la realtà. Come Franco Di Mare, da cui la patologia appunto prende il nome. In questo servizio vi mostriamo qualche esempio per riconoscerne i sintomi

franco di mare e giovanna botteri

Di mare in peggio: striscia chiamato da Sonia Grey scopre che il direttore paragrillino, dopo lo sputtanamento del tg satirico, le ha chiesto di scrivere un messaggio di solidarietà sui social sulle accuse di molestia, ma poi ha manipolato un suo post su Facebook. Non solo. Ricci mette insieme tutti i messaggi mandati dal direttore paragrillino a Mauro Corona prima di farlo fuori da “Cartabianca” - stesso trattamento riservato a Salvo Sottile con l’esclusione da “Mi Manda Raitre” - e scova un finto Tg1 organizzato da Di Mare e da Attilio Romita per fare pubblicità ai pannolini Lines. Di mare all’epoca negò di sapere che fosse un vero telegiornale ma “Striscia” ha rilanciato il filmato della marchetta scovato dal “Fatto”. I giornalisti, come si sa, non possono fare pubblicità, glielo vieta l’Ordine dei giornalisti.

