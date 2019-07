MARK HA LASCIATO IL MARCHIO - LA PRATI HA CANCELLATO IL TATUAGGIO DEDICATO A CALTAGIRONE? DA INSTAGRAM SEMBREREBBE DI SÌ, IN REALTÀ LA FOTO APPENA PUBBLICATA È VECCHIA. IL TATUAGGIO È ANCORA LÌ, COME MOSTRANO LE FOTO DI ''NOVELLA 2000'' CON LA FRASE SCRITTA SOTTO IL SENO: ''METTIMI COME SIGILLO SUL TUO CUORE'' - LA SHOWGIRL HA DISDETTO LA PARTECIPAZIONE AL ''CHI SUMMER TOUR'': LE INDAGINI IN CORSO NON LE PERMETTONO DI PARLARE DEL CASO

Stefania Rocco per http://gossip.fanpage.it/

PAMELA PRATI TATUAGGIO DEDICATO A MARK CALTAGIRONE

Novella 2000 ha fotografato e pubblicato le immagini del tatuaggio che Pamela Prati dice di avere fatto per Mark Caltagirone. Si tratta di un disegno realizzato sul costato, una frase tratta dal Cantico dei Cantici, “Mettimi come sigillo sul tuo cuore”. La showgirl dichiarò a Verissimo di averlo fatto per amore di questo uomo immaginario, l’imprenditore che raccontava di dover sposare ma che nessuno ha ancora mai visto. Eppure, del tatuaggio in questione non c’è traccia nell’ultima foto pubblicata dalla Prati su Instagram.

Si era rifiutata di mostrarlo in tv

pamela prati all'hotel parco dei principi di roma - foto dagospia

Pamela si era rifiutata di mostrare in tv il tatuaggio in questione. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, in occasione dell’apparizione tv nel corso della quale ammise di non avere mai conosciuto l’uomo che aveva dichiarato di dover sposare, aveva preferito non sollevare la maglietta per mostrarlo. “Il tatuaggio è vero o è finto anche quello?” le aveva chiesto la conduttrice, una volta registrato il rifiuto della Prati di esibirlo. “Se lo mostro si vedranno le mie ossa” aveva risposto la Prati, riferendosi al forte dimagrimento subito nell’ultimo periodo e legato alla presunta delusione amorosa.

pamela prati all'hotel parco dei principi di roma - foto dagospia

La Prati potrebbe averlo cancellato

Stando alla foto postata sul suo profilo Instagram qualche ora fa, il tatuaggio in questione potrebbe essere stato rimosso. Presa dallo sconforto e realizzato che l’uomo che sognava non esiste, almeno non nella forma in cui è stato raccontato, la showgirl potrebbe avere deciso di eliminare dal suo corpo ogni traccia di quella relazione immaginaria. Oppure, e anche questa è una spiegazione plausibile, la Prati potrebbe avere pubblicato oggi qualche foto scattata in passato. Da settimane, ormai, la soubrette ha smesso di parlare. Proprio in questi giorni Pamela sarebbe dovuta essere ospite del Chi Summer Tour, evento disertato perché, come spiegato da Alfonso Signorini, gli inquirenti le avrebbero consigliato di non continuare a parlare di questa incredibile storia viste le indagini in corso.