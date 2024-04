Barbara Costa per Dagospia

marlon brando bernardo bertolucci

Marlon Brando “non s’è mai accoppiato con un’anatra, non ha mai frequentato il Club Necrophilia, dove si noleggiavano cadaveri di celebrità defunte”, e né conferma né smentisce che è ricorso “a un proctolista”, e che sarebbe un “lettore del retto”, uno che ti predice il destino “dalle grinze del tuo sfintere anale”. Però ha fatto sesso “con una schiera infinita di partner, uomini, donne, e individui di sesso incerto”. Se tutto questo ce lo firma la sua prima ex moglie, ci crediamo? Pure se questa prima ex moglie, Anna Kashfi, è stata dentro e fuori i manicomi, e dipendente da alcool, e barbiturici?

marlon brando marilyn monroe

A 100 anni dalla nascita di Marlon Brando, del più grande attore mai esistito – sì, il più grande, c’è per caso qualche rivale? – è ora di dare a Brando ciò che è di Brando. Brando è stato credo il primo attore di Hollywood a dichiararsi apertamente non etero “ho avuto esperienze omosessuali, e non me ne vergogno”, il coming out è del 1976, ma Marlon Brando non era gay, era f*ttutamente bisex! Ha amato e sc*pato uomini e donne, queste ultime gran parte di pelle bruna, “altrimenti poco gli si alzava”, precisa la moglie Anna.

brando loren chaplin la contessa di hong kong 1

Non è vero che in passato non si potesse dire, che una star mostrasse virilità solo per contratto: alla faccia dei clitoridi di “50 milioni di donne che – Brando dixit – ogni notte si masturbano, pensando a me”, Oriana Fallaci già nel ′56 scriveva di un “Brando che non si separa mai dal suo amico francese”, e questo "amico" è il regista Christian Marquand.

marlon brando daily news 1

Entrambi bisex, Brando e Marquand stanno insieme anni, insieme pure se nel frattempo hanno figli, con altre, e si sposano, non sempre con le stesse che mettono incinte. Brando ha lasciato una serie imprecisata di eredi, il primogenito di sicuro non è quello avuto con la prima moglie Anna, chiamato Christian in onore di… Marquand!

marlon brando ultimo tango a parigi

Anna, nella sua autobiografia "Brando a Colazione", dichiara che lei, prima di mettersi con Brando, sapeva benissimo che lui aveva provato “tutti i tipi di sesso con tutti i tipi di persone”, e sapeva benissimo della parallela liaison di Brando con Marquand, e che non lo avrebbe lasciato per lei. Ma Anna ci informa anche delle passioni sadomaso di Brando: era un feticista delle fruste, andava pazzo nell’essere frustato!

magnani brando pelle di serpente

A Brando nel sesso “piaceva soffrire”, piaceva “farsi spegnere sigarette addosso, farsi trafiggere la lingua con aghi”, e Anna non è l’unica a aver frustrato Brando. Non sono finti i gemiti di Brando sferzato in "I due volti della vendetta" – da lui scritto e diretto – perché, va riconosciuto: nessun attore è stato in scena sé stesso quanto Marlon Brando. Se – Brando dixit – “recitare a teatro è far l’amore con il pubblico, di fronte alla telecamera è masturbazione”, quasi tutti i feticismi di Brando appaiono nei suoi film.

marlon brando the last rebel

Se Brando smentisce intimità con Jack Nicholson nell’omosex "Missouri", Brando non è sadico per finta in "Un tram che si chiama desiderio" (scritto da Tennessee Williams, amante di Brando, e Brando a quanto pare lo ha sedotto sturandogli il water, intasato dalle orge di casa Williams). Sono autentici gli schiaffi che Brando rifila a Anna Magnani in "Pelle di serpente" (ma qui si scannano entrambi, Brando è il toy-boy di una Magnani sul copione sposata a marito invalido, che non può sc*parla, e sta di sesso assatanata, le voglie gliele sana Brando, e forse pure fuori dal set).

marlon brando daily news 2

È Brando che non recita Brando né i suoi crudi demoni in "Ultimo Tango a Parigi". Ta′ da′! Ma davvero in "Ultimo Tango" dà così "fastidio" la scena anale col burro? Perché se Brando sc*pa anale Maria Schneider è "osceno", e per la scena in cui se lo sc*pa anale la Schneider, nessuno fiata? Solo a me sale la fame (oltre che per le gambe della Schneider) per Brando che se la sc*pa da dietro, sì, però facendola pregare??? È la santa sacra famiglia che è messa sulla croce in "Ultimo Tango"! L’intoccabilità della coppia etero come società e stato la vogliono, a far c*gar sotto i censori, la morale! Altro che il pisello di Brando col burro dentro!

marlon brando marilyn monroe

Ogni scena di sesso in "Ultimo Tango" è girata secondo la legge di Brando: vietato inquadrargli la pancia. Sta qui l’effettiva censura! Brando fin da giovane ha lottato col peso, era un mangione, e cosa l’ha fatto incaz*are della nota intervista data a Truman Capote? Ehi, Capote scrisse che era grasso! Le gambe di Maria Schneider, in "Ultimo Tango", sono posizionate apposta a coprire il panzone di Brando, ogni loro coito, in ogni inquadratura, è pensato apposta a celargli l’adipe. Altre adipose censure sono imposte da Brando in "Apocalypse Now". E ecco la pazza dieta di Brando per apparire irresistibile – e magro – prima di tramutarsi in un bolide: due Martini a cena, uno a pranzo, e con un’oliva non farcita.

marlon brando sophia loren

Ma il film che mette insieme più feticismi reali di Marlon Brando è "Riflessi in un occhio d’oro", diretto da quel genio sessuomane di John Huston, e girato a Roma. Fu un flop, e come poteva essere altrimenti? Nel 1967 come trovare occhi e menti capaci di reggere su schermo omosessualità esplicita, onanismo fetish con gli slip, e voyerismo, frustate (inferte a Brando da Elizabeth Taylor, qui sua moglie), e bisessualità, e impotenza, e idolatria sessuale, e 4some che non vedi ma sai che stanno lì, e soprattutto uno sconosciuto allora senso cuckold, e donne che si mozzano i capezzoli?

marlon brando daily news

"Riflessi in un occhio d’oro" è sessualmente "troppo". Nello stesso 1967, con Sophia Loren, Brando recita "La contessa di Hong Kong": il primo giorno, sul set, Brando le pizzica il sedere. All’istante Sophia gli agguanta il braccio: “Non rifarlo mai più. Non sono il tipo di donna che ne è lusingata”. Chiusa lì. Metooiste, prendete esempio.

Tutta la sua vita Marlon Brando ha mantenuto mogli, amanti, ex amanti, figli legittimi e illegittimi, e in varie combinazioni. Forse l’unica donna importante è stata la figlia Cheyenne. Importante… in che modo? Nella biografia scandalo "Brando", di Peter Manso, Cheyenne svela un amore malato, incestuoso: “A volte mi forzava, a letto, a mimare davanti a lui, i movimenti dell’amore”.

marlon brando elizabeth taylor riflessi in un occhio d oro

Cheyenne è la figlia per cui Brando si è finanziariamente rovinato per ridarle un viso sfigurato da un incidente d’auto, da lei causato, dopo aver litigato col fidanzato. La figlia modella, ed eroinomane. La figlia il cui fidanzato è stato ucciso da Christian, il figlio di Brando e il fratellastro di Cheyenne.

marlon brando 5

Ma per Cheyenne, Christian ha sparato istigato da Brando “geloso che io amassi un altro al posto suo”. Secondo altre, opposte versioni, era Cheyenne a provare un amore ossessivo per il padre, lei a essere fanaticamente gelosa degli altri figli di Brando. Cheyenne è stata più volte ricoverata per tentati suicidi e depressioni e mitomanie. Si è impiccata nel 1995.

marlon brando 4 marlon brando closer marlon brando gli ammutinati del bounty marlon brando 1 maria schneider marlon brando bernardo bertolucci maria schneider marlon brando ultimo tango a parigi marlon brando 2 marlon brando 3 brando loren chaplin la contessa di hong kong brando schneider ultimo tango a parigi marlon brando sophia loren 2 marlon brando un tram che si chiama desiderio sophia loren marlon brando marlon brando sophia loren 1 marlon brando rita moreno marlon brando anna magnani marlon brando marlon brando anna magnani brando schneider ultimo tango a parigi 1 magnani brando pelle di serpente magnani brando pelle di serpente 1