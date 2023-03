21 mar 2023 12:53

MASELLI D’ITALIA – SE NE VA A 92 ANNI CITTO MASELLI, IL REGISTA DE “GLI INDIFFERENTI” (DISTRUTTO DAI CRITICI MILITANTI PERCHÉ NON AMBIENTATO DURANTE IL FASCISMO). DA “GLI SBANDATI”, FINANZIATO DA NICOLA CARACCIOLO CON I SOLDI DI UNA SUA EREDITÀ E STRONCATO DALL’UNITÀ, A “IL SOSPETTO”, CONDANNATO DA INGRAO E GIORGIO AMENDOLA PERCHÉ INGENEROSO CON IL PCI, IL SUO IMPEGNO POLITICO E’ LEGATO A DOPPIO FILO ALLA PASSIONE PER IL CINEMA - LO SCAZZO CON FUKSAS CHE LO FULMINO': “PER MOTIVI PARA-POLITICI, HA PIÙ INCASSATO IN CONTRIBUTI DAL MINISTERO CULTURA PER I FILM CHE HANNO AVUTO UN PUBBLICO QUASI NULLO" – VIDEO