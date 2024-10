25 ott 2024 12:12

MATILDA, ESCILE! - “RECITARE NUDA? SONO A MIO AGIO CON L’USARE TUTTA ME STESSA NEL LAVORO, C’È UNO SCOLLAMENTO TRA CHI SONO IO E CHI SONO QUANDO RECITO. RECITARE MI DÀ LA LIBERTÀ DI NON VERGOGNARMI, È TERAPEUTICO - HO LAVORATO SU ME STESSA, ANCHE IN TERAPIA, PER SOSTENERE AL MEGLIO LE PRESSIONI CHE QUESTO MONDO MI ROVESCIA ADDOSSO” (MA CHE STAI ADDI’? MAGNA TRANQUILLA!) - “HO SEMPRE DOVUTO LAVORARE PER INGROSSARMI LE SPALLE E LE PALLE” (SE IL CINEMA LE FA QUEST’EFFETTO, PUO’ SEMPRE PROVARE A SGOBBARE IN FABBRICA)