MATTEO BERRETTINI VA AL FESTIVAL E LE SIGNORINE "PER-PENE" SBAVANO PER LUI SUI SOCIAL - MA AL BEL RACCHETTONE NON VA GIU': "NON TRATTATEMI DA MODELLO, SONO UN TENNISTA E MI HANNO INVITATO AL FESTIVAL PER QUESTO. AI COMPLIMENTI SONO ABITUATO, SAREI FALSO SE DICESSI CHE..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

matteo berrettini a sanremo 2

Dal campo centrale dell'Ariston, uno stadio naturalmente senza rete, Matteo Berrettini è tornato con addosso profondi segni emotivi. Dall'altra parte non c'erano Nadal o Djokovic, ma un bel po' d'Italia per guardare negli occhi questo grande campione e questo bellissimo ragazzo.

Forse troppo bello, Matteo? Su quel palco, Fiorello e Amadeus quasi non le hanno ripetuto altro.

«Scusate, non è colpa mia. Ci sorrido. Beh, diciamo che la mia mamma e le mie nonne già quand'ero piccolo non facevano che insistere: "Ma quanto sei bello". Sono abituato, però non faccio mica il modello, sono un atleta e per questo mi hanno chiamato a Sanremo. Non gioco a tennis per farmi dire che sono elegante o carino. Poi, che mi dispiacciano certi complimenti no davvero, sarei falso se lo dicessi».

matteo berrettini 3

Più difficile stare a Sanremo oppure a Wimbledon?

«Quand'ero in cima alla scalinata, in attesa di entrare, ho guardato il grande schermo con l'orologio e ho cercato di calcolare i battiti del mio cuore. Galoppava tantissimo, più di quando sto per affrontare un grande match».

Risultato del calcolo?

«Sui centoventi battiti a riposo. Poi hanno chiamato il mio nome, sono sceso dalla gradinata e tutto è andato un po' meglio. Ma avevo addosso un'emozione fortissima e diversa».

matteo berrettini 2

Del resto, quel palco è un pezzetto della nostra storia.

«Da piccolo non mi perdevo un Festival, anche se a un certo punto mi mandavano a dormire. Ora, almeno, posso guardarlo tutto».

Cosa le ha detto la sua mitica nonna Lucia?

«Che si ricorda di quando mi spingeva sul passeggino, e che mai si sarebbe sognata di vedermi a Sanremo. L'ho chiesto anch'io ai miei genitori e a mio fratello, tornando a casa dopo il Festival: ma cosa ci è successo? In pochi mesi Wimbledon, il presidente Mattarella, il presidente Draghi, l'Australian Open, Fiorello».

matteo berrettini 1

Infatti: cosa le è successo?

«Credo di avere soltanto giocato il meglio possibile a tennis, dove mai avrei immaginato di eccellere così. Mi sento fuori dalla logica: per questo è tutto più bello, anche se impressionante».

amadeus matteo berrettini matteo berrettini 2 matteo berrettini matteo berrettini 4 matteo berrettini a sanremo 1 matteo berrettini a sanremo 3 matteo berrettini a sanremo 4 matteo berrettini a sanremo 5 berrettini amadeus berrettini fiorello berrettini matteo berrettini 1 berrettini matteo berrettini matteo berrettini BERRETTINI NADAL berrettini MATTEO BERRETTINI COME DAMIANO DEI MANESKIN - MEME BY EMAN RUS matteo berrettini matteo berrettini matteo berrettini matteo berrettini berrettini berrettini berrettini berrettini berrettini BERRETTINI US OPEN 2021 matteo berrettini 7 matteo berrettini 5 matteo berrettini matteo berrettini matteo berrettini 4 matteo berrettini 3 matteo berrettini 25 matteo berrettini 24 matteo berrettini 23 matteo berrettini 22 matteo berrettini 21 matteo berrettini 2 matteo berrettini 19 matteo berrettini 17 matteo berrettini 16 matteo berrettini 18 matteo berrettini 15 matteo berrettini 14 matteo berrettini 13 matteo berrettini 12 matteo berrettini 11 matteo berrettini 1 matteo berrettini 10 berrettini matteo berrettini berrettini 19 matteo berrettini matteo berrettini berrettini