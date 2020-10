McCARTNEY III – SIR PAUL ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM REALIZZATO DURANTE IL “ROCKDOWN” CHE CHIUDE LA TRILOGIA A 50 ANNI DAL DEBUTTO DA SOLISTA - NEL 1970, NACQUE IL PRIMO DISCO ‘MCCARTNEY’, A BEATLES ORMAI DISCIOLTI; FU SEGUITO NEL 1980, DA MCCARTNEY II - FRA GLI 11 PEZZI, UN INEDITO DEI PRIMI '90, "WHEN WINTER COMES", COPRODOTTO DA GEORGE MARTIN - VIDEO

Marinella Venegoni per “la Stampa”

PAUL MCCARTNEY BEATLES

Come i divi più trendy, anche Paul McCartney ha scelto Instagram per annunciare il nuovo album di inediti McCartney III, in uscita l' 11 dicembre. Alle 18 l' ex Beatle si è affacciato in un trailer dove mostrava con orgoglio e un po' d' ironia come il disco sia tutta farina del suo sacco: ha suonato chitarra basso batteria, ha messo su le voci, ha cantato e prodotto.

Lui da solo, nella sua casa del Sussex, naturalmente durante il lockdown, facendo tesoro di quel tempo originariamente destinato a un tour che sarebbe dovuto passare, in giugno, anche in Italia, poi rinviato a data ancora da destinarsi, visti i tempi che stiamo vivendo.

paul mccartney

Sir Paul, come i coevi Rolling Stones, ha dunque approfittato della pausa obbligata per applicarsi alla sua più grande passione, che anche a 78 anni resta la musica: «Ho vissuto quel periodo insieme con la mia famiglia nella casa di campagna. Ogni giorno andavo un po' in studio, perché dovevo fare un lavoro su una musica da film: che però alla fine si è trasformata nel pezzo che apre l' album. Quando l' ho finito mi sono detto: e dopo che cosa faccio? Mi sono ricordato che avevo iniziato canzoni che poi avevo abbandonato, e così ci ho lavorato, le ho finite». Fra gli 11 pezzi, un inedito dei primi '90, When Winter Comes, coprodotto da George Martin.

paul mccartney

Da quel primo brano, è nata l' idea di applicarsi ogni giorno allo strumento con cui aveva scritto ogni canzone: «E' finita che le ho messe su a strati, mi sono davvero divertito tanto - racconta - Era come fare musica per me stesso invece che nel modo in cui si fa un lavoro. Ho costruito pezzi che immaginavo facendo, e non avevo idea al momento che tutto questo sarebbe diventato un album».

McCartney III esce a soli 2 anni da Egypt Station. Ma il numero del titolo dell' album nato per caso affonda in una storia partita ben 50 anni fa. Nel 1970, nacque infatti il primo disco solista McCartney, a Beatles ormai disciolti; fu seguito nel 1980, da McCartney II. Paul ha ora deciso di trasformare nella festa del cinquantennio da solista il lavoro nato per caso.

