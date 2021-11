MEDIASET REVOLUTION – D’URSO E PANICUCCI FUORI A GENNAIO DA POMERIGGIO A MATTINO 5? – PIERSILVIO TIRA DRITTO DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DEI TG E I TAGLI DEI COSTI: COME DAGO-ANTICIPATO DURANTE LE FESTE IL MATTINO SARÀ AFFIDATO SOLO A FRANCESCO VECCHI E LA CONDUZIONE IN SOLITARIA POTREBBE CONTINUARE ANCHE A GENNAIO. PER LA PANICUCCI LA PROMESSA DI UN PRIME TIME. VA PEGGIO ALLA D’URSO: DOPO CHE SI È VISTA CHIUDERE “LIVE-NON È LA D'URSO” E “DOMENICA LIVE”, POTREBBE VEDERSI SFILARE IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO DA…

Giuseppe Candela per Dagospia

Barbara D'Urso e Federica Panicucci fuori a gennaio da Pomeriggio e Mattino 5? La strada è segnata: il piano è sul tavolo. La decisione è presa, i tempi da ufficializzare.

Facciamo un passo indietro. Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset a luglio scorso l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi aveva usato queste parole per giustificare la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la D'Urso, oltre al ridimensionamento di Pomeriggio 5: “Quel tipo di infotainment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso".

Mesi dopo si riorganizzano i tg, si tagliano i costi, si valorizzano le risorse interne. Dagospia ha anticipato la presenza in solitaria di Francesco Vecchi nel mattino di Canale 5 durante le festività natalizie (allungate quasi fino a fine gennaio). Avevamo poi riportato il rumors di una clamorosa uscita da Mattino 5 di Federica Panicucci già a dicembre dopo ben dodici anni. Un passaggio ripetiamo clamoroso. Precisando che si trattava di una "cacciata" dal mattino ma non dell'uscita dall'azienda dei Berlusconi.

In sette giorni Mediaset non ha fornito smentite o commenti, lo stesso ha fatto la conduttrice. Argomento addirittura ignorato nell'intervista di copertina di Chi. Nessuna domanda su Mattino 5. Spazio agli impegni, già previsti negli anni precedenti, di Natale e Capodanno e la conferma dell'ipotesi, accennata da Tvblog, La Pupa e il Secchione: "Non ne abbiamo parlato ancora, ma se l'azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile. Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni", ha dichiarato la Panicucci a Chi.

Il nome della Panicucci per lo show non sarebbe l'unico vagliato, il suo ritorno potrebbe favorire un passaggio alla vecchia formula e quindi costi più alti. Tradotto: via dal mattino, in cambio un prime time su Italia 1 e poi si vedrà. A Mattino 5 la conferma del rivale di sempre: "Cretino, a settembre sarai a casa tua. Testa di ca**o", aveva detto in un famoso fuorionda reso noto da Striscia la notizia.

A gennaio, invece, Vecchi sarà ancora a Mattino 5. Molto probabilmente in solitaria, dopo aver dimostrato durante la pandemia di funzionare anche da solo. Ma non è finita qui. Cosa prevederebbe il piano al vaglio ai vertici dell'azienda? Non solo cambiamenti al mattino ma anche al pomeriggio. Partiamo da una indiscrezione che circola con forza dalle parti di Cologno Monzese, noi la riportiamo: i vertici Mediaset starebbero pensando di non chiudere al pomeriggio durante le festività natalizie. Buone notizie per Barbara D'Urso? No, si starebbe pensando a un'altra conduttrice: Simona Branchetti del Tg5, reduce dalla buona prova a Morning News.

Magari con un titolo diverso da Pomeriggio 5 ma in sostanza con lo stesso prodotto, a costi ridotti. Abbiamo finito? Non ancora. Al pomeriggio, come per il mattino, si starebbe pensando di continuare con un solo volto alla conduzione, sempre giornalistico (come accade su Rai1), con Simona Branchetti.

Dunque con l'ipotesi, molto più di una sola ipotesi, di vedere Barbara D'Urso fuori da Pomeriggio 5 (nei giorni scorsi superato anche da Geo su Rai3) dopo la chiusura di Live-Non è la D'urso e Domenica Live. Anche qui: un passaggio storico. E anche qui con l'ipotesi di un passaggio all'intrattenimento: fuori dal pomeriggio e con in cambio (forse) un prime time. Barbara D'Urso non condurrà certamente La Talpa e per L'Isola dei Famosi si va verso il bis di Ilary Blasi. Il contratto di Carmelita scadrà a dicembre 2022.

Federica Panicucci e Barbara D'Urso fuori da gennaio da Mattino 5 e Pomeriggio 5 in cambio di un prime time (per ora solo promesso)? Il piano è sul tavolo, la decisione sarà presa nei prossimi giorni. A Cologno Monzese c'è chi parla di un risparmio di milioni di euro. Sì, avete capito bene. Arriverà l'ok per gennaio o si aspetterà giugno prima della mossa finale? Signori, è solo questione di tempo. Piersilvio Berlusconi tira dritto.

