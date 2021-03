MEGLIO MENARE OGGI CHE SFORNARE LA MANDRIA DI ILLUSI DI DOMANI – COME OGNI SERALE DI “AMICI” CHE SI RISPETTI, ALESSANDRA CELENTANO FINISCE NEL MIRINO PER LA SUA “CATTIVERIA” – MA SUI SOCIAL LA MAESTRA SI DIFENDE: “IL LAVORO NON SI FA SUI "SÌ", MA SUI "NO". ESSERE IN AMICIZIA CON GLI ALLIEVI NON AIUTA. MEGLIO UNA DURA E CRUDA VERITÀ OGGI, CHE UN FUTURO INCERTO E PROBLEMATICO DOMANI…” - VIDEO

Barbara Visentin per il "Corriere della Sera"

alessandra celentano 4

Sincerità o cattiveria gratuita? Il confine, a volte, è labile. Ma il dibattito infuria ormai da anni quando entra in gioco Alessandra Celentano, inflessibile insegnante di danza classica e coreografa del talent show «Amici di Maria De Filippi».

Celentano è uno dei volti storici della trasmissione di Canale 5: sono 18 anni che vi lavora, dispensando consigli e, spesso, critiche caustiche.

Tanto che nel tempo, attorno alla sua figura, si è creata un' aura di timore reverenziale e si è costruita una fama di intransigente, per quanto competente, «maestra cattiva».

alessandra celentano e lorella cuccarini

Le ultime scintille risalgono a sabato, quando Celentano non ha fatto mistero delle sue perplessità riguardo a due ballerine. Martina Miliddi, in particolare, ha avuto il giudizio più tranchant: «È negata, lo penso e lo dico». Pronta la risposta di Lorella Cuccarini, coach della ballerina, che ha accusato la collega di insulti.

alessandra celentano e rosa di grazia

Celentano e Cuccarini si erano già scontrate in precedenza (a gennaio Cuccarini l' aveva anche accusata di bullismo), ma Celentano non ha mai fatto mistero del suo modo di lavorare ed è tornata spiegarlo sui social: «Il lavoro non si fa sui "sì", ma sui "no". Il buonismo, i troppi complimenti ed essere in amicizia con gli allievi, non aiuta. Meglio una dura e cruda verità oggi, che un futuro incerto e problematico domani. L' onestà non è cattiveria, è rispetto».

alessandra celentano martina miliddi

La sua idea è chiara, per quanto impopolare: la passione non basta e un ballerino, per andare avanti, ha bisogno di precise doti «fisiche, tecniche, musicali ed interpretative». Un modo di vedere che divide: c' è chi la accusa di arroganza e chi plaude alla professionalità, ricordando quanto il mondo del balletto sia terribilmente selettivo e disciplinato.

Un' esperienza che, d' altra parte, Celentano ha provato sulla sua pelle: milanese, classe 1966, ha alle spalle una carriera che l' ha vista perfezionarsi all' Opera di Stato di Budapest, e poi a Reggio Emilia.

alessandra celentano 6

A metà degli anni 80 è entrata nell' Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, ha collezionato ruoli da prima ballerina, e poi è diventata maître de ballet e coreografa. E se della sua vita oltre la danza poco si sa (ma il cognome salta all' occhio: è nipote di Adriano Celentano), quel che è certo è che la danza è la sua vita e ne rivendica l' approccio granitico: «Nel lavoro sono molto dura ed esigente, è giusto e ne sono orgogliosa! Io stessa ho avuto degli insegnamenti molto rigidi grazie ai quali sono migliorata molto - dice in un altro post -. Ballare a certi livelli richiede sacrificio e costanza, altrimenti è difficile raggiungere i risultati sperati, anche se si ha talento».

alessandra celentano 8 alessandra celentano rudy zerbi alessandra celentano 3 alessandra celentano 2 alessandra celentano 1 copia alessandra celentano 2 copia rosa di grazia martina miliddi alessandra celentano 1 alessandra celentano 7