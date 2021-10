SPUTNIK IN UN OCCHIO – ANCHE QUESTA VOLTA L’EUROPA SI LAVA LE MANI DI UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA L’ITALIA, OVVERO L’APPROVAZIONE DEI VACCINI CINESI E DI QUELLO RUSSO, NON AUTORIZZATI DALL'EMA E PER QUESTO NON VALIDI PER IL GREEN PASS – BRUXELLES PASSA LA PATATA BOLLENTE AL NOSTRO PAESE, PARLANDO DI DECISIONE CHE SPETTA AGLI STATI: CERTO, NON VOGLIONO SCOTTARSI DANDO L’OK A VACCINI DI DUBBIA EFFICACIA E APRIRE LA STRADA A CAUSE MILIONARIE…