IL VIDEO DI ASIA ARGENTO E VERA GEMMA

Barbara Costa per Dagospia

il video di asia argento e vera gemma 4

"Vergognatevi!!! ". Ma di che, scusa? Di avere tette e gambe e c*lo e di mostrarveli? Mi fanno morire, questi morti di figa dei social, che vanno dritti a guardare due femmine che si divertono, e con loro si rifanno gli occhi, alle loro movenze ci sbavano, gli viene sicuramente duro, e però, che fanno, che fa, le va a importunare via chat! Importunare poi si fa per dire, sai che gliene frega, alle due femmine in questione, Asia Argento e Vera Gemma, e gira via social un loro video, in cui fanno sesso, eh, sì, ti piacerebbe, no, guarda, mimano sesso, giocano, a distanza social di sicurezza, via cam.

il video di asia argento e vera gemma 5

"Prelibatezze" da quarantena. Video che avete visto in parecchi, video che ha un solo difetto, lo dico subito, Asia non si spoglia e purtroppo fa vedere poco, il massimo è il suo reggiseno, lei te lo fa solo immaginare, come te lo fa sognare Vera, ma tra le due chi ci "dà " di più, è di sicuro Vera Gemma. Che ammicca e si tocca e si accarezza e a un certo punto ce lo dice, che la posizione che "piace di più " è quella in doggy-style, e insomma, signori, che dobbiamo fare, siamo in prigione da quasi due mesi, iniziamo a sragionare, a sbroccare no, quello già lo facciamo e da tempo, ché non ne possiamo davvero più.

il video di asia argento e vera gemma 7

Quindi, che dobbiamo fare, se non addirittura ringraziare, chi fa 'sti video finto hot, almeno i regalano qualche minuto di stacco, di adeguato caz*eggio. E te lo dico, qui tra le due vince Gemma, Vera "offre" di più, si dondola di più, ci crede di più, e non lo dico solo io ma pure chi via social sta lì a battere sulla tastierina il suo arrapamento, la sua sana voglia di sentirsi "normale", fare lo scemo, il più p*orco tra gli altri. I commenti migliori, le reazioni più vere sono le faccine, e dai a postare cuori, ma per favore, vanno postate le faccine innamorate o di più incredule, quelle destinate a Asia Argento che mima a leccarsi, e tu, chiuso a casa tua, mentre la guardi, a che pensi?

il video di asia argento e vera gemma 6

Pensi quello che posta un tale, "io sono un single in quarantena, queste cose non vanno bene! ", e però quando Vera alza il vestito ad accarezzarti e a mostrare gli slip, è un coro notevole di donne, tutte apprezzantissime, brave ragazze, e poi com'è che dice alla fine Vera? "Questo è quello che puoi fare almeno da seduta", ma pure alzarsi, e mostrare le tette, nude, e, per i fan i più infoiati, o per gli ultimi "venuti", caduti lì per caso, "'a buone!!! ", non ci sono dubbi, "siete le meglio!! ", "le più gnocche!! ", "che roba!!! "

il video di asia argento e vera gemma 3 il video di asia argento e vera gemma 9 il video di asia argento e vera gemma 12 il video di asia argento e vera gemma 8 il video di asia argento e vera gemma 11 il video di asia argento e vera gemma 10 il video di asia argento e vera gemma 1 il video di asia argento e vera gemma 2