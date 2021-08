MENO MALE CHE CI SONO I RAGAZZINI A SALVARE IL CINEMA - IL FILM DEGLI YOUTUBER LUI E SOFÌ (“ME CONTRO TE”) SBANCA IL BOX OFFICE E IN UN GIORNO INCASSA PIÙ DI 800 MILA EURO: ORO COLATO PER LE DISGRAZIATE CASSE DELLE SALE ITALIANE, CHE GRAZIE ANCHE AL RITORNO DEI BLOCKBUSTER AMERICANI COME “FAST & FURIOUS 9” STANNO FINALMENTE RIFIATANDO… - VIDEO

Gl.S. per “il Messaggero”

me contro te il mistero della scuola incantata

Il cinema salvato dai ragazzini. Me Contro Te Il Film Il Mistero della Scuola Incantata, secondo appuntamento cinematografico di Luì e Sofì, la coppia di youtuber amatissima dai più piccoli, ha sbancato il box office incassando già il primo giorno 811.314 euro.

me contro te il mistero della scuola incantata 6

È un risultato (distribuisce Warner Bros) che sarebbe stato ottimo anche prima della pandemia e relega in seconda posizione il pur fortissimo Fast & Furious 9 (totale 1.744.005) seguito da The Suicide Squad: missione suicida (1.357.381), Free Guy. Il successo dei Me contro Te non è una novità: già il primo film, in epoca pre-Covid, aveva incassato quasi 10 milioni.

me contro te il mistero della scuola incantata 4

Il nuovo dato, unito agli incassi straordinari delle anteprime di Come un gatto in tangenziale-Ritorno a coccia di morto (atteso in 900 sale il 26) e alla soddisfacente performance dei blockbuster americani dimostra che dopo il lockdown il pubblico vuole tornare al cinema, sia pure con il green pass, e intende vedere film sul grande schermo anche d'estate.

Una lezione da tenere presente a pandemia finita per spalmare la programmazione finalmente su tutti i mesi dell'anno senza saltare, come si è fatto finora, quelli caldi.

