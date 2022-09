METTETEVI A 90! - BARBARA COSTA E LA NOSTALGIA DEI "NINETIES" NEL PORNO: "CI SONO SITI CHE SI RIFANNO ALL'ESTETICA DI QUEL DECENNIO, CHE PUNTANO SU MODELLE NUOVE. COME CHRISTY WHITE, 21 ANNI, TEDESCA, LUNGHE GAMBE CHE NON FINISCONO PIÙ. LAVORA PER INNA INNAKI, GRECA MILF MODELLO 90S SU SUGARBABES.TV, SITO GIOSTRANTE CORPI PORNO CHE AMBISCONO (VORREBBERO…) AGLI ECCELSI 90S - OPPURE LA SUPER PORNOSTAR ABELLA DANGER, CHE APPARE SUL SUO ONLYFANS IN PARTNERSHIP CON UN VERO PERSONAGGIO DEI 90S: L’ATTRICE DENISE RICHARDS!" - VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

Si ritorna agli anni '90? Ci rimettiamo ai 90s? Pura illusione, lampi di utopia per un passato che non ritornerà. Impossibile far rivivere quel decennio e pure nel porno, dove non solo il porno era diverso (tanti soldi per poche star), i corpi delle donne erano diversi, chirurgicamente ritoccati o no (ma non com’oggi piallati) staccati dalla medietà, ma soprattutto… come clonare le menti di chi il porno dei 90s a sua visione plasmava?

Dove sono i nuovi Andrew Blake, i nuovi Michael Ninn? Chi tocca simili apici di maestria? Nessuno. Eppure… se ci sono siti all’estetica di Blake e di Ninn sfacciatamente rifacentisi, e da ultimo "Slayed", nato dalla mente del blakeiano e ninniano regista Laurent Sky, c*li e tette e gambe e armonia di insieme ai 90s tendente è da un po’ visibile in porno puntanti su modelle nuove, a moina nineties.

Come Christy White, 21 anni, tedesca, lunghe gambe che non finiscono più, in posa a 90s Claudia Schiffer style. Non ha niente dell’iconica Claudia. Nondimeno è quel canovaccio che tentano di venderci, e sulle foto di Christy ti si fermano gli occhi. Su quel femmineo etereo glamour. E però… qual è la differenza abissale tra le star, anche pornostar, dei 90s, e le star, anche pornostar, odierne, comprese quelle che ai 90s mirano?

Questa: che oggi sì brillano ma pure postano, twittano, e parlano parlano parlano… e ti cadono le braccia dalle banalità che pronunciano. Ti vanno in depressione e pene e clitoride. Garantito. Se infatti nei 90s era raro, era un evento, sentir parlare le top model (chimere erotiche sublimi) ben di più le pornostar (ma a loro i media mainstream allora erano verboten), e ciò faceva parte del gioco, faceva il loro gioco, di sirene intoccabili, inaccessibili… oggi è tutto un pigolare noiosità.

Ecco cosa ci dice la bionda Christy White: faceva la modella, ha iniziato col porno perché innamoratasi di un porno attore, Ken Sinner, col quale ha fatto le prime scene, e col quale è fidanzata tuttora. Non solo la bella Christy il nome (cognome) del suo amore se l’è tatuato sulla chiappa, ma pone pure i suoi bei porno paletti: faccio 5 anni di porno, poi mi sposo, e faccio la mamma. Può esistere progetto più ovvio? Aveva ragione Riccardo Schicchi: le pornostar mai devono rivelare cosa sono nel privato, giammai che vogliono sposarsi e sfornare poppanti.

Rovinano il sogno di donne libere, "tue" nei tuoi onanistici amplessi, aliene all’immagine di donna tradizionale che da 2 millenni ci asfissia. Ma sono i social, è la forma mentis social, in sé regrediente, ad aver distrutto, e in via definitiva, ogni mito, ogni divismo, e ogni discorso ad essi riferente. Trastullante. Rincuorante dal grigiore quotidiano. Che farci, ormai? Ogni cosa va social, si fa social, si vive social… due p*lle… Christy White lavora per Inna Innaki, greca milf modello 90s. Suo Sugarbabes.tv, sito giostrante corpi porno che agli eccelsi 90s ambiscono (vorrebbero…). A giudicare dai monetari risultati, il porno che offre Inna piace, e funziona.

La super pornostar Abella Danger, il cui corpo masturbante ha nulla a che fare coi 90s, appare sul suo OnlyFans in partnership con un vero personaggio dei 90s: l’attrice Denise Richards! Chi se la ricorda, nel thriller "Sex Crimes - Giochi Pericolosi", con Matt Dillon? “Dov’è la sua "pompa", signor Lombardo?”: così, bagnata, sexy, gocciolante, Denise Richards si presentava. E nella scena in piscina, con Neve Campbell, altra icona dei '90, dove le due sc*pano (ma recitano…?) La scena è ora omaggiata dalla 51enne Denise Richards, con Abella Danger al posto di Neve Campbell.

Solo che… elettricità sessuale pari a zero. Ingrifamento visivo pari a zero. E inutile chiamino a soccorso Sami Sheen, figlia di Denise Richards e Charlie Sheen. Sami che è un nome social, e in quanto a seduzione… si vuole, cosa, rievocare, e in che modo, il maledettismo di cotanto padre, lo charme di cotanta madre? Sami è divetta social, e sta bene così. È già detto tutto, mostrato tutto. Esserci, in ogni momento, nel tap tap social generale che si crede reale (???) fama attuale.

"SEX CRIMES": DENISE RICHARDS NEVE CAMPBELL SEX SCENE:

