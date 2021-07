15 lug 2021 20:09

MICHELLE, FUORI I NOMI! - LE RIVELAZIONI DELLA HUNZIKER A “CHI”: “HO SUBITO RICATTI SESSUALI DI OGNI SORTA IN CAMBIO DI INGAGGI. C’ERANO PERSONE CHE MI PROMETTEVANO IL MONDO E VOLEVANO CHE ANDASSI A LETTO CON LORO. MI È CAPITATO DI TUTTO E DI PIÙ” - “ERO IN UNA CASA IN AFFITTO DI FIANCO A UN CINEMA PORNO ORMAI CHIUSO. UNO CHE ERA DAVANTI AL CINEMA UNA SERA MI HA SEGUITA, VOLEVA ENTRARE, CERCAVA DI SFONDARE LA PORTA, DICEVA LE COSE PEGGIORI. E IO MI SONO TROVATA SEDUTA SUL LETTO CON IN MANO UN…”