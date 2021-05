MIDNIGHT IN PARISELLA - TUTTI CONTRO LA CONDUTTRICE DI "ANNI 20" FRANCESCA PARISELLA, VOLTO SCONOSCIUTO AI PIÙ, CHE SI È RITROVATA ALLA GUIDA DEL TALK SOVRANISTA DI RAIDUE FINITO NEL MIRINO PER IL SERVIZIO SUGLI INSETTI CHE CI FA MANGIARE L'EUROPA: TONI CHE HANNO FATTO IMBESTIALIRE L'AD SALINI (MA CHI, QUELLO NOMINATO DAL GOVERNO PIÙ EUROSCETTICO DELLA STORIA?) - ECCO PERCHÉ IL PROGRAMMA DELL'EX INVIATA DI "MATRIX" E "QUARTA REPUBBLICA" NON FUNZIONA...

Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto che la trasmissione si intitola “Anni Venti” e ho capito. Evidentemente non è servizio pubblico ma un omaggio alla propaganda degli anni Venti del secolo scorso. pic.twitter.com/0WqkeZwvGn — Lia Quartapelle ???? (@LiaQuartapelle) May 14, 2021

Marco Zonetti per www.tag43.it

francesca parisella anni 20 foto

Anni 20, il grande mistero. A partire dalla conduttrice, Francesca Parisella. Volto sconosciuto ai più, si è ritrovata alla guida del talk sovranista di RaiDue a combattere, da sola, contro la corazzata Piazza Pulita di Riccardo Formigli su La7 e contro quella di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4.

francesca parisella 6

E da sola a perdere, visto che il programma non supera la media dell’1,7% di share. Sarà forse per risollevare le sorti della trasmissione che, giovedì 13 maggio in prima serata, si è lanciata in un attacco frontale contro l’Ue colpevole, a suo avviso, di volerci ingozzare di «gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli».

francesca parisella di anni 20

Insomma «eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo». Toni che non sono andati giù all’ad Fabrizio Salini, ma che hanno incassato il plauso di Giorgia Meloni accorsa con un tweet in difesa della trasmissione.

Anni 20, un programma costruito in maniera sgangherata

Parisella unchained però non si è fermata qui: «L’Europa vuole ben altro», ha aggiunto: «ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccini con il risultato che siamo chiusi col coprifuoco, mentre oltremanica brindano all’aperto».

francesca parisella 4

Ora, d’accordo le opinioni, anche quelle più border line. Il sovranismo in una informazione pubblica ha diritto di parola. Il guaio è che Anni 20 è un programma costruito in maniera sgangherata: abbondano tempi morti, il ritmo è claudicante, la conduttrice in evidente difficoltà nel tenere a bada la sua platea di ospiti non appena lo scontro si accende.

francesca parisella 3

Basti pensare, sempre il 13 sera, allo sfogo di Paola Concia («Sono schifata da questa trasmissione, non dovevo venire») contro le disquisizioni sul Ddl Zan e su una fantomatica legge Carfagna sparate da Mauro Coruzzi-Platinette senza che Parisella avesse niente da eccepire.

Ma chi è Parisella? Ex inviata a Matrix e Quarta Repubblica e conduttrice di un piccolo spazio su Rai Radio2, era anche presenza fissa ma defilata di Seconda Linea, predecessore di Anni 20 condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli e cancellato dopo solo due puntate per i bassi ascolti.

francesca parisella

Inaspettato dunque è stato l’approdo alla conduzione in prima serata. A Viale Mazzini si dice che Parisella sia molto stimata dal Direttore Ludovico Di Meo e da Giampaolo Rossi, consigliere di amministrazione Rai in quota Fratelli d’Italia. Sarà per questo che nonostante gli ascolti deludenti il talk resta in piedi.

francesca parisella

Voluto da Di Meo e dal suo vice con delega all’informazione Paolo Corsini, sempre quota Meloni, il programma conta ben 12 autori e 14 inviati, tutti più o meno vicini alla destra, fra i quali spiccano Alessandro Giuli (conduttore dello sfortunato Seconda Linea), Antonio Rapisarda (artefice del criticatissimo servizio anti Ue di cui sopra), Salvatore Dama e Simona Arrigoni.

francesca parisella anni 20 francesca parisella 2 francesca parisella 3 francesca parisella 1 francesca parisella e nicola porro francesca parisella 1 francesca parisella 4 francesca parisella francesca parisella a roma termini francesca parisella francesca parisellaaggressione a termini Natascha Lusenti e Francesca Parisella con Giovanni Ciacci francesca parisella 2