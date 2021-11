LA MIGLIORE BATTUTA DI MASSIMO BOLDI: “LE DONNE MI CERCANO SUI SOCIAL MA NON RISPONDO” – L'ATTORE A "UN GIORNO DA PECORA": "L’ANNO PROSSIMO FAREMO UN NUOVO CINEPANETTONE CON CHRISTIAN DE SICA. CON LUI NON HO LITIGATO, CI SENTIAMO OGNI SETTIMANA. BERLUSCONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SE LO MERITEREBBE PER QUELLO CHE HA FATTO MA NON CREDO"

Da Un Giorno da Pecora

DE SICA BOLDI IN VACANZA SU MARTE 4

Se tornerei a fare i cinepanettoni con De Sica? "Si, mi piacerebbe moltissimo, moltissimo. Quest'anno, dopo 30 anni, è la prima volta che non sono al cinema con un film di Natale, e mi dispiace molto. L'anno prossimo però faremo sicuramente il cinepanettone con Christian”.

in vacanza su marte boldi de sica 5

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'attore Massimo Boldi. Avete fatto dei 'natali' in tutto il mondo, il prossimo film dove lo ambientereste? “Farei un 'viaggio al centro della Terra': uno parte a nord, l'altro a sud e ci troviamo lì”.

in vacanza su marte boldi de sica 1

Quindi non ha litigato con De Sica? “Non è assolutamente vero, con lui ci sentiamo ogni settimana”. Lei in questo periodo sembra molto sereno: è innamorato? “Sono vedovo da quasi 18 anni, e con l'età che avanza comincio a sentirmi solo, questa è la verità”. C'è chi le attribuisce relazioni con attrici e non, anche molto giovani, come Rosalinda Cannavò. “No, siamo solo amici e collaboratori.

BOLDI MILAN

La scorsa settimana invece – ha spiegato l'attore - mi hanno paparazzato con un'artista vera, una designer. Con lei ci siamo conosciuto due mesi fa, mi ha dato un premio a Padova, e ci siamo 'simpatizzati'...” Le donne cercano di contattarla anche via social? “Su IG mi scrivono molte donne dandomi dei numeri di telefono accompagnati da foto. Ma io no ho mai cercato nessuno”.

Parliamo di politica: chi le piacerebbe nuovo presidente della Repubblica? “Una donna, mi piacerebbe che fosse la volta di una donna”. Il c.destra sembra compatto sul sostegno a Silvio Berlusconi. “Si, l'ho sentito, ma non credo. Silvio ha fatto già una vita complicata e difficile, anche se per lui sarebbe coronare un sogno, una vita straordinaria e se lo meriterebbe anche. Però – ha concluso Boldi a Un Giorno da Pecora – non credo onestamente”.

