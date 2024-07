A MILANO LA PSICOSI PER TAYLOR SWIFT CONTAGIA TUTTI: DAVANTI ALLO STADIO SAN SIRO, DOVE LA CANTANTE SI ESIBIRÀ STASERA E DOMANI, È COMPARSO UN MURALE DELLO STREET ARTIST ALEXSANDRO PALOMBO, CHE RITRAE LA POPSTAR COME LA SUA ACERRIMA NEMICA, KIM KARDASHIAN – IL MEAZZA SI È TRASFORMATO IN UNA TENDOPOLI DAI FAN, CHE HANNO SPESO CIFRE DA CAPOGIRO PER ASSISTERE ALLO SHOW DELL'ERAS TOUR (SONO STATI MESSI IN VENDITA BIGLIETTI A 13MILA EURO) – L’IMPIANTO MILANESE STABILISCE UN NUOVO RECORD DI SPETTATORI, CON 65MILA FAN A SERATA…

1. CONCERTO TAYLOR SWIFT MILANO, A SAN SIRO SPUNTA MURALE SUL DISSING A KIM KARDASHIAN

murale di taylor swift a milano

Si intitola ThanK you aIMee il murale che ritrae Taylor Swift come Kim Kardashian firmato dall'artista pop aleXsandro Palombo e apparso davanti allo stadio San Siro di Milano, dove la popstar si esibirà per l'Eras Tour il 13 e il 14 luglio. L'opera illustra la cantante nell'iconica posa nella quale Kardashian aveva mostrato il suo lato b sulla cover di Paper Magazine nel 2014 e celebra con ironia l'eterna faida tra le due star, culminata proprio nel brano thanK you aIMee.

tende davanti a san siro per il concerto di taylor swift 5

Sul fondoschiena della popstar, infatti, appare il controverso titolo della canzone tratta dal nuovo album The Tortured Poets Department, dove spiccano le lettere maiuscole K, I e M, che in successione compongono il nome KIM. La traccia contiene un dissing a Kardashian, che viene paragonata a un bullo del liceo.

taylor swift

[…]. Il brano parla di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione e include un passaggio che recita […] "Non penso che tu sia cambiata molto / Quindi ho cambiato il tuo nome e ogni indizio concreto / E un giorno, tuo figlio tornerà a casa cantando / Una canzone che soltanto tu ed io sappiamo che parla di te, perché"), che per i fan sarebbe un chiaro riferimento a North West, la figlia di Kanye West e della super influencer, che su TikTok aveva postato un video in cui ballava proprio un brano di Taylor Swift. […] La rivalità tra le due donne va avanti da un decennio, e recentemente un insider vicino a Kardashian ha riferito a People che lei "non capisce perché [Swift] continua a insistere su questo argomento. Basta, Taylor dovrebbe andare avanti". […]

2. LA NUOVA REGINA DI SAN SIRO TAYLOR SWIFT BATTE TUTTI I RECORD SUPERA ANCHE MADONNA E BEYONCÉ

tende davanti a san siro per il concerto di taylor swift 4

Alla fine, forse, la più emozionata sarà lei, Taylor Swift, stasera e domani sera allo stadio di San Siro. […] L’ha scritto anche sul suo profilo Instagram: «La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!!». Lo show del suo “The Eras Tour“ è l’evento, anzi il doppio evento dell’estate italiana, inutile nasconderlo. Gli Swifties – i fan più sfegatati della nuova regina del pop – si sono già accampati da ore vicino allo stadio, in attesa dell’apertura dei cancelli prevista per oggi alle 14.

biglietti di taylor swift venduti a oltre 13mila euro

A San Siro saranno tantissimi, più di quanti ne abbia contenuti l’impianto meneghino negli ultimi anni: 65mila per ognuno dei concerti, un record. In totale, una carica di 130mila teenager, soprattutto, senza dimenticare i genitori che accompagnano gli scatenati figli e tutti gli amanti del pop […], anche pagando i biglietti a prezzi proibitivi nei siti di bagarinaggio online: fino a 13mila euro per un ticket, tanto che il Codacons ha presentato un esposto in Procura per denunciare il fenomeno.

La posizione del palco, oggi e domani, non si vedeva dagli anni Ottanta, quando lo stadio meneghino venne aperto alla musica, e dallo show della coppia Beyoncé e Jay-Z del 6 luglio 2018: stage davanti alla curva sud, il settore blu. Una collocazione che consentirà a San Siro di ospitare più fan: 65mila, si diceva, rispetto ai 58-60mila stipati quando il palco è posizionato davanti al rettilineo del settore arancione. […]

concerto di taylor swift a parigi 9

Tre ore e mezzo, per un totale di 46 canzoni divise in dieci atti, ognuno dei quali rappresenterà un album dell’artista a stelle e strisce, da Lover e Fearless a Reputation e Midnights, in un mix di folk, pop e alternative rock che è uno delle chiavi del successo planetario di questa diva planetaria, che a Milano sarà accolta da una “fan action“ organizzata online dal suo pubblico[…]

taylor swift

L’ultima volta che Taylor si è esibita davanti al pubblico italiano, […] era il 15 marzo 2011 e al Forum di Assago c’erano “appena“ 3.400 persone. Swift non era ancora la regina del pop, titolo che le è ormai internazionalmente riconosciuto. I suoi numeri, infatti, non conoscono confronti. Negli Stati Uniti autorevoli quotidiani scrivono dell’influenza dell’artista nata Pennsylvania nel far crescere il Prodotto interno lordo e nel far aumentare il numero di americani iscritti nelle liste elettorali.

Più che una semplice popstar, Swift è da tempo una multinazionale capace di macinare soldi e consensi. Certo, a San Siro di regine del pop ne sono passate altre ma c’è chi giura che lo spettacolo di Taylor lascerà un segno indelebile. Il confronto è affascinante. Al Meazza è stata protagonista per due volte Madonna (14 luglio 2009 e 14 giugno 2012) e, nell’estate del 2016, è andato in scena un derby tutto afroamericano, a pochi giorni di distanza, tra popstar del calibro di Rihanna (13 luglio) e Beyoncé (18 luglio). Per pubblico e critica vinse la seconda. […]

