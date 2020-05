UNA SU MILF CE LA FA - INTERVISTA VIETATA AI MINORI A SOFIA SIENA, SIRACUSANA CON 50 FILM HARD ALL'ATTIVO: ''I MIEI MI HANNO SEMPRE APPOGGIATO NELLE SCELTE. A LETTO NON HO TABÙ, LA MIA PASSIONE SONO LE ORGE. IL MIO SOGNO EROTICO PIÙ GRANDE È QUELLO DI PASSARE UNA NOTTE DI SESSO SFRENATO SAFFICO CON LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI, OLTRE A ESSERE UNA SUA ELETTRICE MI FA SANGUE, FA USCIRE LA MIA PARTE SICILIANA, QUELLA CALDA, PERVERSA E PASSIONALE''

Mattia Pagliarulo per Dagospia

Sofia Siena, è nata X anni fa nella bella e calda Sicilia, a Siracusa.

Ha esordito nel mondo a luci rosse nel lontano 2003, ben 17 anni fa ed ha circa 50 film hard all’attivo; prima di operare in ambito pornografico ha fatto la fotomodella e la cubista in discoteca.

Nonostante quanto si possa pensare i genitori di Sofia non sono i classici conservatori del sud, non hanno mai fatto pressioni sulla carriera della figlia, anzi l’hanno sempre appoggiata nelle sue scelte e ne sono orgogliosi.

La suddetta audace artista avrebbe dovuto partire per l’estero in questo periodo e girare per la casa di produzione americana Blacked, ma a causa della pandemia mondiale Covid-19 questo grande progetto è stato spostato a data da destinarsi.

L’attrice hard sicula dichiara:

“Sono sempre stata affascinata dal sesso, ho perso la verginità in macchina a soli 13 anni, sono una bocca d’oro, amo far godere con la mia bocca, mi piace che il mio cavo orale sia uno strumento per dare piacere agli altri; nella sfera privata amo farmi venire addosso nella parte finale del sesso orale mentre nei film naturalmente faccio ciò che richiede il regista, le tre opzioni sono addosso, ingoio o a pioggia!” - e poi ci fa delle confessioni hot - “A letto non ho tabù, amo il sesso in tutto e per tutto, non amo la violenza e non amo il BDSM...amo da pazzi le orge! Essere al centro dell’attenzione di tanti uomini in erezione mi eccita tantissimo, avere tanti uomini addosso ed avere in testa che l’unico obbiettivo è quello farli schizzare tutti sul mio seno è il massimo, se chiudo gli occhi ed immagino questa scena mi bagno solo all’idea! Il mio record di gang bang è stato di 22 uomini che ho soddisfatto da sola ovviamente, lo dico con orgoglio!”

La pornomilf siracusana continua: “Amo anche il sesso anale ma purtroppo attualmente non posso praticarlo, risolto un piccolo problema fisico che ho spero di poterlo ripraticare...e recuperate tutte le volte che non ho potuto farlo” - ed aggiunge senza alcun freno inibitore - “io ho la figa pelosa e sono una delle poche ancora che è cultrice del pelo pubico, molti fans mi dicono che per questa cosa ricordo le compagne di set di Pierino (Alvaro Vitali) , un gran bel complimento direi”.

E poi conclude con una confessione: “Amo le lesbicate! Amo il cazzo e la figa in ugual misura, non saprei che scegliere, sceglierei magari di leccarla mentre un uomo mi penetra. Il mio sogno erotico più grande è quello di passare una notte di sesso sfrenato saffico con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, oltre a essere una sua elettrice mi fa sangue, fa uscire la mia parte siciliana, quella calda, perversa e passionale!”

