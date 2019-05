CON 2 MILIARDI E 188 MILIONI DI DOLLARI IN 11 GIORNI DI PROGRAMMAZIONE. “AVENGERS: ENDGAME” SI AVVICINA AL RECORD DI “AVATAR”, 2 MILIARDI 789 MILIONI DI DOLLARI, OTTENUTI IN 45 GIORNI - DIETRO, QUESTA SETTIMANA, GLI TROVIAMO, ANCHE SE UN BEL PO’ DISTANZIATO, LO “STANLIO E OLLIO” DI JOHN S. BAIRD, GRAZIE ALLA GRANDE POPOLARITÀ, FRA GRANDI E PICCINI, DELLA COPPIA COMICA IN ITALIA

Marco Giusti per Dagospia

2 miliardi e 188 milioni di dollari in 11 giorni di programmazione. Così Avengers: Endgame supera i 2 miliardi 187 milioni di Titanic, ottenuti in 5.233 giorni, e si avvicina al record di Avatar, 2 miliardi 789 milioni di dollari, ottenuti in 45 giorni. Grazie anche ai 511 milioni di dollari della Cina, non scordiamolo. Ma basteranno? Di certo non bastano i 26 milioni italiani per battere i 62 di Checco Zalone, record quasi imbattibile. Anche perché, arrivato alla sua seconda settimana, magari complici Games of Thrones, il finalone di Gomorra IV, questo Avengers: Endgame, con tutto il rispetto, da noi sembra essersi un po’ fermato.

Beh, ha sempre fatto 3 milioni 881 mila euro nel weekend, e col primo maggio chiude una settimanella da 8 milioni e mezzo di euro, ma non fila dritto come un film di Zalone, il campione nazionale. Dietro, questa settimana, gli troviamo, anche se un bel po’ distanziato, lo Stanlio e Ollio di John S. Baird, grazie alla grande popolarità, fra grandi e piccini, della coppia comica in Italia, 838 mila euro che arrivano al milione col primo maggio.

Poi Ma cosa ci dice il cervello con Paola Cortellesi, 603 mila euro. Magari ci potevamo aspettare qualcosa di più, ma non è un film forte come il Gatto in tangenziale. Quarto posto per Attacco a Mumbai, 424 mila euro, seguito dal giallo italiano con Riccardo Scamarcio Non sono un assassino, 301 mila euro, pochino, e dal western di Jacques Audiard I fratelli Sisters, 254 mila euro.

In America, quindi Avengers: Endgame chiude il weekend con 145 milioni di dollari per un totale americano di 619 e globale di 2 miliardi 188 milioni. 511 milioni vengono dalla Cina e 44 dal Brasile. E’ andato maluccio, cioè sotto il milione di dollari, solo in Bulgaria, Ungheria e ovviamente Venezuela, dove la fine dei giochi ce l’hanno per le strade. Secondo posto a 11 milioni per The Intruder, thriller senza pretese con Dennis Quaid. Terzo per la commedia Long Shot del debuttante Jonathan Levine con Charlize Theron e Seth Rogen, 10 milioni. Disastro per il cartone americano cino-americano Uglydolls, prodotto da Alibaba, 8,3. In cina uscirà questa estate. Ma, tanto, si parla solo di Avengers.

