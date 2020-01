MILLY E UNA NOTTE: “DI MIO SAREI UN PULCINO MA MI COSTRINGONO A FARE LA TIGRE” - LA CARLUCCI A “OGGI” PRESENTA IL SUO NUOVO PROGRAMMA “IL CANTANTE MASCHERATO” CON PERSONAGGI FAMOSI COPERTI DA COSTUMI SCEMI: “SOLO SETTE PERSONE CONOSCONO L’IDENTITÀ DI OGNUNO. SAREMO RINCHIUSI IN UN HANGAR DOVE NESSUNO POTRÀ ENTRARE” - “PERSINO MIO MARITO NON SA NULLA, VADO ALLE RIUNIONI DI SERA TARDI E…”

MILLY CARLUCCI A «OGGI»: «MI SENTO UN PULCINO MA SONO COSTRETTA A FARE LA TIGRE»

Anticipazione da “Oggi”

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Milly Carlucci presenta il suo nuovo programma «Il cantante mascherato» e non si sottrae a una confessione su quello che sarebbe il suo di travestimento: «Se dovessi mascherarmi per un giorno, non ho dubbi: sarei una tigre. Di mio sarei un pulcino, ma mi costringono a fare la tigre. Per sopravvivere, devo essere sempre sul pezzo, con le unghie sfoderate a difesa di quello che ho creato».

Milly rivela anche come cercherà di tutelare l’identità degli otto personaggi che competono protetti da maschere e costumi: «Solo sette persone conoscono l’identità di ogni personaggio vip. Saremo rinchiusi in un hangar all’interno degli studi, dove nessuno potrà entrare. I concorrenti arriveranno con un casco nero e una felpa con scritto «Non parlarmi», oppure con mantello nero e cappuccio… Quando parleranno, altereremo la loro voce. Quando si esibiranno, se sono cantanti faranno un repertorio totalmente diverso… Persino mio marito non sa nulla, vado alle riunioni di sera tardi da sola».

