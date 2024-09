O MIO DIO, UN ALTRO MAZZIATONE PER LAUDADIO! - MAX LAUDADIO È IL PRIMO INVIATO PICCHIATO DELLA NUOVA EDIZIONE STAGIONE DI "STRISCIA LA NOTIZIA" - L'AGGRESSORE È UN ARTIGIANO DELL'HINTERLAND MILANESE, CHE È ACCUSATO DA NUMEROSE PERSONE DI AVER INCASSATO L'ANTICIPO PER EFFETTUARE DEI LAVORI E POI È SCOMPARSO - LE MINACCE ALL'INVIATO DI "STRISCIA" ("TI SCANNO") E POI I CALCI E PUGNI...

Comunicato stampa "Striscia la Notizia"

max laudadio picchiato

Prima puntata, primo inviato picchiato: questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio si occupa di un artigiano che, a Milano e hinterland, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe procacciato lavori edili e sgomberi, intascando l’anticipo e dileguandosi senza effettuarli.

L’inviato di Striscia, dopo aver ascoltato le voci dei numerosi cittadini che sarebbero stati raggirati, intercetta il presunto imbroglione per chiedergli conto della situazione. Ma, come risposta, riceve prima spintoni e minacce («Se non te ne vai ti scanno»), poi una vera e propria aggressione con pugni e calci, tentata anche in presenza delle forze dell’ordine. Per Laudadio si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso per le contusioni subite.

max laudadio

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)

max laudadio striscia la notizia 3