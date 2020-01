MODELLE DI UN CERTO PESO – ASHLEY GRAHAM CONTINUA A FARSI FOTOGRAFARE NUDA DURANTE LA GRAVIDANZA: L’ULTIMO SCATTO SENZA VELI HA SOLO UN BOLLINO A NASCONDERE APPENA APPENA IL CAPEZZOLO E AGGIRARE LA CENSURA DI INSTAGRAM – FOTOGALLERY PLUS SIZE

Da “Libero Quotidiano”

ashley graham incinta nuda su instagram

Sempre fedele a se stessa, orgogliosa del suo corpo che nulla ha a che vedere con le misure canoniche da modella, Ashley Graham si fa fotografare, e si mostra senza imbarazzi, agli sgoccioli della sua gravidanza.

La modella plus size, sposata col direttore della fotografia Justin Ervin, si rivela su Instagram condividendo con i follower scatti quanto mai caldi. Posa in ginocchio senza veli, con un bollino a nascondere il capezzolo, ma soltanto per aggirare la censura del social. La Graham, diventata famosa per le sue curve, non si era mai mostrata così bollente. Di certo la gravidanza l' ha resa più consapevole della sua bellezza.

