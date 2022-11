MOMOA MIA! – JASON MOMOA SI SPOGLIA IN DIRETTA (ANCHE SE TIENE IL"MALO" HAWAIANO, UNA SORTA DI GONNELLA) DURANTE IL “JIMMY KIMMEL LIVE” – L’ATTORE STA PUBBLICIZZANDO IL SUO NUOVO FILM “SLUMBERLAND” E HA CAPITO CHE CON IL FISICO CHE SI RITROVA IL MIGLIOR METODO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE È QUELLO DI MOSTRARSI (QUASI) COME MAMMA L'HA FATTO… - VIDEO

Da www.leggo.it

jason momoa si spoglia in diretta 6

Jason Momoa si spoglia in diretta. Lo ha fatto di nuovo, la star di Acquaman durante una diretta televisiva ha deliziato i fan con uno spogliarello in piena regola, durante il quale ha mostrato il malo, tipico perizoma hawaiano. Muscoli e lato B in mostra, l'attore 43enne non è passato inosservato durante la sua ospitata al talk show statunitense Jimmy Kimmel Live.

Jason Momoa sta proseguendo il tour promozionale del suo nuovo film, l’avventura fantasy Slumberland - Nel mondo dei sogni. Durante l’intervista, il conduttore del programma ha mostrato uno scatto dal video pubblicato negli scorsi giorni da Jason Momoa su Instagram, quando è andato a pescare indossando il malo hawaiano. Momoa ha detto: «Sto facendo uno show. Sono creatore di questa serie chiamata Chief of War che è ambientata alle Hawaii. Il malo è quello che indosso ogni giorno».

jason momoa si spoglia in diretta 7

Quando Kimmel ha chiesto se Momoa indossasse il malo sotto i suoi vestiti durante la loro intervista, l'attore non ci ha pensato due volte e si è spogliato davanti alle telecamere accompagnato dagli applausi del pubblico. Così ha scoperto per pochi minuti il sedere, mostrando il tipico perizoma hawaiano.

jason momoa si spoglia in diretta 1 jason momoa si spoglia in diretta 2 screenshot 2022 11 12 alle 16.58.09 jason momoa si spoglia in diretta 4