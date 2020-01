IL MONDO DEL GIORNALISMO PIANGE ITALO MORETTI, EX DIRETTORE DEL TG3 E INVIATO RAI - AVEVA 86 ANNI. ENTRO’ A VIALE MAZZINI NEL 1966, PRIMA DI DIVENTARE DIRETTORE È STATO A LUNGO IN SUD AMERICA. RACCONTO’ IL GOLPE DI PINOCHET E LO STERMINIO DEI DESAPARECIDOS ARGENTINI…

Da repubblica.it

italo moretti

È morto il giornalista Italo Moretti, per anni inviato della Rai in Sud America, dove ha raccontato guerre civili e gli effetti delle dittature in Cile, Argentina e Nicaragua. Aveva 86 anni. È stato conduttore del Tg2 e direttore del Tg3.

Nato a Giulianova il 29 ottobre 1933, aveva iniziato la sua carriera giovanissimo. A 17 anni già collaborava a Perugia con le redazioni locali dei quotidiani nazionali. Entrò in Rai nel 1966. Nella sua lunga carriera si è occupato di sport, cronaca, politica interna ma soprattutto politica estera. Nel 1968 iniziò il suo lavoro in America Latina.

italo moretti

Da Cile, Argentina e Uruguay, ha raccontato i regimi golpisti e autoritari di quei paesi. Nel 1976 Italo Moretti entrò nella redazione del Tg2 continuando a dedicarsi al Sud America, ma anche alla politica di Portogallo e Spagna. Nel 1987 fu nominato vide-direttore del Tg3 di cui diventò poi direttore nel 1995. Dal '96 al '98 fu condirettore della Tgr, la testata che raccoglie i telegiornali regionali.

italo moretti