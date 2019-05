DI MAIO IN PEGGIO - IL CONSIGLIO D'EUROPA ACCUSA IL VICEPREMIER GRILLINO DI MINARE L’INDIPENDENZA DEI MEDIA ATTRAVERSO “MANIPOLAZIONI INDIRETTE” – ALLA VIGILIA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA, L’ORGANIZZAZIONE CRITICA LUIGINO PER “L'APPELLO ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI NON COMPRARE PIÙ PUBBLICITÀ SUI GIORNALI” E ANCORA PER “L'ANNUNCIO DELLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INDIRETTI AI MEDIA”. E POI PERCHE’…