È MORTA KIRSTIE ALLEY, ATTRICE FAMOSISSIMA NEGLI ANNI 80-90 PER I SUOI RUOLI IN “CHEERS” E “SENTI CHI PARLA”: AVEVA 71 ANNI E AVEVA UN CANCRO – LA VITA SEGNATA DAI LUTTI E DALLE RINASCITE: LA MADRE MORÌ IN UN INCIDENTE STRADALE PROVOCATO DA UN UBRIACO, LEI DOPO IL DIVORZIO DAL PRIMO MARITO ENTRÒ NEL TUNNEL DELLA DROGA. POI LE PRIME COMPARSATE IN TV, FINO AL DEBUTTO IN “STAR TREK II” – IL GRANDE SUCCESSO CON “SENTI CHI PARLA”, “HARRY A PEZZI” E “BELLA DA MORIRE”