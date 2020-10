19 ott 2020 15:27

DEI TRA GLI DEI - È MORTO L'ATTORE E CANTANTE BOLOGNESE GIANNI DEI (79 ANNI), IL RICORDO DI MARA VENIER: ''GIANNI MIO COME FARÒ SENZA DI TE… SEI STATO TUTTO PER ME, AMICO, FRATELLO, COMPLICE… COME FARÒ DOPO 35 ANNI DI FRATELLANZA… COME FARÒ???? IL MIO CUORE È SPEZZATO'' - AVEVA RECITATO IN PIÙ DI 40 FILM, E PUBBLICATO VARI ALBUM